Zinsfantasien sorgen für Optimismus: SMI schwächelt -- DAX freundlich -- Börsen in Asien beenden Handel mehrheitlich höher

SCHWEIZ

Die Schweizer Anleger erleben am Freitag einen durchwachsenen Handel.

Der SMI startete 0,08 Prozent fester bei 11'218,99 Punkten und blieb dann zunächst knapp in der Gewinnzone. Gegen späten Vormittag nimmt aber der Verkaufsdruck zu und der SMI fällt leicht ins Minus.

Die Nebenwerteindizes SPI und SLI folgen nach einem etwas festeren Start mittlerweile der schwächeren Tendenz des Leitindex.

Am Schweizer Aktienmarkt halten sich die Ausschläge am Freitag in Grenzen. Nach der Flut an Zinsentscheiden und den Erklärungen der Notenbanker an den Vortagen müssten die Märkte zunächst diese Informationen richtig verarbeiten. Vieles davon, wie etwa Zinssenkungen im kommenden Jahr, dürfte teilweise bereits in den Kursen enthalten sein, heisst es am Markt. Nun aber dürfte der grosse dreifache Quartalsverfall an der Terminbörse Eurex für Impulse sorgen. Am Hexensabbat, wie der Quartalsverfall auch genannt wird, kann es zu grösseren Kursausschlägen kommen. Denn an diesem Tag laufen Options- und Futureskontrakte auf Indizes und Aktien aus.

Der Zinsentscheid der Schweizerischen Nationalbank (SNB) kam bei den heimischen Anlegern gut an. Wie erwartet führte die SNB ihre Zinspause fort und dürfte ihn auch in den nächsten Quartalen unverändert lassen. Julien Stähli von der Privatbank Bonhôte rechnet hierzulande für das zweite Halbjahr dann mit ersten Zinssenkungen, was Aktienanlegern grundsätzlich gefallen dürfte.

DEUTSCHLAND

In Frankfurt geht es am Freitag nach dem turbulenten Vortageshandel freundlich zu.

Der DAX eröffnete bei 16'822,50 Punkten (plus 0,42 Prozent) und behält dann das grüne Vorzeichen bei.

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat am Donnerstag für die DAX-Party die Musik leiser gedreht. Am Freitag bleibt der deutsche Leitindex auf Richtungssuche, die auch vom grossen Verfallstermin an den Terminbörsen geprägt sein dürfte.

Tags zuvor war er in den ersten Handelsminuten erstmals über die Marke von 17'000 Punkten gesprungen. Seine Jahresendrally seit dem Oktober-Tief hatte er bei 17'003 Punkten auf gut 16 Prozent ausgebaut.

Die ganz grosse Begeisterung über die wie erhofft eingetretenen Zinssenkungssignale der US-Notenbank wich schnell einer abwartenden Haltung vor dem EZB-Termin. Zurecht, wie sich später zeigte. Denn die Euro-Währungshüter dämpften trotz deutlich gesunkener Inflation anders als ihre US-Kollegen die Hoffnung auf baldige Zinssenkungen. In der Folge rauschte der DAX zeitweise bis auf 16'670 Punkte nach unten - ein Verlust von 2 Prozent vom Tages- und Rekordhoch.

WALL STREET

Die US-Börsen zeigten sich am Tag nach der Fed-Leitzinsentscheidung mit leichten Gewinnen.

Der Dow Jones Index schloss nach volatilem Verlauf mit einem Plus von 0,43 Prozent bei 37'248,84 Punkten. Die Aussicht auf eine Zinswende im neuen Jahr hatte den Dow Jones Industrial am Donnerstag zu einem weiteren Rekordhoch verholfen. Der NASDAQ Composite pendelte ebenfalls über weite Strecken zwischen Gewinn- und Verlustzone hin und her und schloss mit einem Plus von 0,19 Prozent bei 14'761,56 Indexpunkten.

Am Vortag hatte die US-Notenbank Fed die Märkte befeuert, indem sie laut Beobachtern deutliche Signale für Zinssenkungen 2024 gab. "Die Wahrscheinlichkeit einer Senkung in den kommenden Monaten ist grösser als die einer Erhöhung", lautet das Fazit von Analyst Eric Winograd vom Vermögensverwalter AllianceBernstein. Voraussichtlich Mitte nächsten Jahres werde die Fed erstmals wieder die Zinsen senken.

ASIEN

Am letzten Handelstag der Woche ging es an Asiens Börsen mehrheitlich nach oben.

In Tokio gewann der Nikkei 225 letztlich 0,87 Prozent auf 32'970,55 Punkte.

Etwas schwächer präsentierte sich hingegen der Markt auf dem chinesischen Festland: Der Shanghai Composite verlor bis Handelsende um 0,56 Prozent auf 2'942,56 Zähler. Kräftig bergauf geht es unterdessen für den Hang Seng in Hongkong: Das Börsenbarometer stieg schlussendlich um 2,38 Prozent auf 16'792,19 Einheiten.

Freundlich gestaltete sich das Wochenfinale an den Börsen in Asien. In der Breite stützten weiter die Aussichten auf im kommenden Jahr sinkende Zinsen nach entsprechenden Signalen von der US-Notenbank unter Woche vor dem Hintergrund der weiter nachlassenden Inflation.

Ausreisser nach oben war der Hongkonger Aktienmarkt, wobei unter anderem Immobilienaktien stark stiegen. Teilnehmer sprachen zum einen von günstigen Konjunkturdaten und verwiesen insbesondere darauf, dass Peking und Schanghai am Vortag den Kauf privater Immobilien erleichtert haben. Unter anderem wurde die Anforderung an die Höhe der Mindestanzahlung bei Immobilienkäufen gesenkt. Konjunkturseitig ist die Industrieproduktion in China im November im Vorjahresvergleich mit 6,6 Prozent stärker gestiegen als erwartet. Zudem machten die Einzelhandelsumsätze einen Sprung um 10,1 Prozent, womit sich der Anstieg im Vergleich zum Vormonat beschleunigte.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires