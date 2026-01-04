Swiss Re Aktie 12688156 / CH0126881561
|
04.01.2026 15:12:00
Swiss Re-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats Dezember
Das sind die Einschätzungen der Analysten für die Zukunft der Swiss Re-Aktie.
Im Dezember 2025 haben 11 Analysten eine Einschätzung der Swiss Re-Aktie vorgenommen.
7 Analysten stufen die Anteilsscheine von Swiss Re mit Halten ein, 4 Analysten stufen das Papier mit Verkaufen ein.
Im Durchschnitt rechnen die Analysten mit einem Kursziel in Höhe von 132,91 CHF, was einem Anstieg von 0,06 CHF zum aktuellen SWX-Kurs der Swiss Re-Aktie von 132,85 CHF gleichkommt.
Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Verkaufen an.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|UBS AG
|135,00 CHF
|1,62
|17.12.2025
|Goldman Sachs Group Inc.
|133,00 CHF
|0,11
|10.12.2025
|DZ BANK
|-
|-
|09.12.2025
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|140,00 CHF
|5,38
|09.12.2025
|RBC Capital Markets
|118,00 CHF
|-11,18
|08.12.2025
|JP Morgan Chase & Co.
|155,00 CHF
|16,67
|08.12.2025
|Barclays Capital
|133,00 CHF
|0,11
|06.12.2025
|Jefferies & Company Inc.
|130,00 CHF
|-2,15
|06.12.2025
|Goldman Sachs Group Inc.
|138,00 CHF
|3,88
|05.12.2025
|Jefferies & Company Inc.
|130,00 CHF
|-2,15
|05.12.2025
|RBC Capital Markets
|125,00 CHF
|-5,91
|05.12.2025
|RBC Capital Markets
|125,00 CHF
|-5,91
|01.12.2025
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Bildquelle: Swiss Re
