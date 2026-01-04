Swiss Re-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats Dezember

Im Dezember 2025 haben 11 Analysten eine Einschätzung der Swiss Re-Aktie vorgenommen.

7 Analysten stufen die Anteilsscheine von Swiss Re mit Halten ein, 4 Analysten stufen das Papier mit Verkaufen ein.

Im Durchschnitt rechnen die Analysten mit einem Kursziel in Höhe von 132,91 CHF, was einem Anstieg von 0,06 CHF zum aktuellen SWX-Kurs der Swiss Re-Aktie von 132,85 CHF gleichkommt.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Verkaufen an.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum UBS AG 135,00 CHF 1,62 17.12.2025 Goldman Sachs Group Inc. 133,00 CHF 0,11 10.12.2025 DZ BANK - - 09.12.2025 Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 140,00 CHF 5,38 09.12.2025 RBC Capital Markets 118,00 CHF -11,18 08.12.2025 JP Morgan Chase & Co. 155,00 CHF 16,67 08.12.2025 Barclays Capital 133,00 CHF 0,11 06.12.2025 Jefferies & Company Inc. 130,00 CHF -2,15 06.12.2025 Goldman Sachs Group Inc. 138,00 CHF 3,88 05.12.2025 Jefferies & Company Inc. 130,00 CHF -2,15 05.12.2025 RBC Capital Markets 125,00 CHF -5,91 05.12.2025 RBC Capital Markets 125,00 CHF -5,91 01.12.2025

Redaktion finanzen.ch