Top News
Swiss Re-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats Dezember
Gold, Öl & Co. in KW 1: So bewegten sich die Rohstoffe in der vergangenen Woche
So stuften die Analysten die Alphabet A (ex Google)-Aktie im vergangenen Monat ein
Alphabet-Aktie gefragt: Warum Buffett & Co. die Google-Mutter gegenüber Quantencomputer-Titeln bevorzugen
BASF-Aktie: BASF plant Milliarden-Projekt in Fernost
Kursziel & Co. 04.01.2026 15:12:00

Das sind die Einschätzungen der Analysten für die Zukunft der Swiss Re-Aktie.

Swiss Re
132.45 CHF -0.37%
Kaufen Verkaufen

Im Dezember 2025 haben 11 Analysten eine Einschätzung der Swiss Re-Aktie vorgenommen.

7 Analysten stufen die Anteilsscheine von Swiss Re mit Halten ein, 4 Analysten stufen das Papier mit Verkaufen ein.

Im Durchschnitt rechnen die Analysten mit einem Kursziel in Höhe von 132,91 CHF, was einem Anstieg von 0,06 CHF zum aktuellen SWX-Kurs der Swiss Re-Aktie von 132,85 CHF gleichkommt.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Verkaufen an.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
UBS AG135,00 CHF1,6217.12.2025
Goldman Sachs Group Inc.133,00 CHF0,1110.12.2025
DZ BANK--09.12.2025
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)140,00 CHF5,3809.12.2025
RBC Capital Markets118,00 CHF-11,1808.12.2025
JP Morgan Chase & Co.155,00 CHF16,6708.12.2025
Barclays Capital133,00 CHF0,1106.12.2025
Jefferies & Company Inc.130,00 CHF-2,1506.12.2025
Goldman Sachs Group Inc.138,00 CHF3,8805.12.2025
Jefferies & Company Inc.130,00 CHF-2,1505.12.2025
RBC Capital Markets125,00 CHF-5,9105.12.2025
RBC Capital Markets125,00 CHF-5,9101.12.2025

Redaktion finanzen.ch

