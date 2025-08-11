Chinesische Börsen höher - Feiertag in Tokio

SCHWEIZ

Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich im Handel am Freitag zurückhaltend.

Der SMI fiel nach einer freundlichen Eröffnung vorübergehend in die Verlustzone, bevor er wieder ins Plus drehen konnte. Letztlich beendete er die Sitzung mit einem kleinen Plus von 0,15 Prozent bei 11'866,85 Punkten.

Die Nebenwerteindizes SPI und SLI folgten der zurückhaltenden Tendenz des Leitindex und schlossen 0,03 Prozent leichter bei 16'566,64 Einheiten, bzw. 0,06 Prozent schwächer bei 1'981,91 Zählern.

Angesichts der von den USA gegenüber der Schweiz verhängten astronomischen Zölle hat sich der Leitindex auch über die gesamte Woche gesehen widerstandsfähig gezeigt. Getragen wird das globale Marktumfeld von vagen Friedenshoffnungen mit Blick auf die Ukraine sowie der steigenden Zuversicht auf sinkende Zinsen in den USA.

Die Resilienz des SMI fusst auch auf den zuletzt gezeigten soliden Halbjahresergebnissen der hiesigen Unternehmen, wie es in einem Kommentar von Raiffeisen Schweiz hiess. Mit Blick auf die US-Zölle sprach die Bank von einer markant gestiegenen Unsicherheit, welche indes nicht in Panik mündet. Denn viele Schweizer Firmen seien international stark diversifiziert und produzierten auch in den USA. Ausserdem bestehe noch immer die Hoffnung, dass die Zölle in absehbarer Zeit auf ein tieferes Niveau gesetzt werden könnten. Dennoch seien die Abwärtsrisiken mit dem jüngsten Zollschock deutlich gestiegen.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt zeigte sich zum Wochenschluss wenig bewegt.

Der DAX konnte seine Verluste bis zum Abend eingrenzen und beendete den Freitagshandel mit einem kleinen Minus von 0,12 Prozent bei 24.162,86 Punkten.

Nach der jüngsten kräftigen Erholung des DAX dürfte sich der deutsche Leitindex in der neuen Woche schwertun. Zwar werden die Aktienkurse durch die vage Aussicht auf eine Waffenruhe in der Ukraine gestützt, doch die globalen Konjunktursorgen bleiben als potenzielle Belastung. Sie wurden zuletzt durch schwache Arbeitsmarktdaten aus den USA massiv geschürt, die die Märkte zu Monatsbeginn stark unter Druck gesetzt hatten. Insofern dürfte sich die Aufmerksamkeit der Anleger bereits auf die am Dienstag anstehenden US-Verbraucherpreise richten.

Daneben müssen die Anleger auch in der neuen Woche erneut eine Reihe von Geschäftszahlen deutscher und internationaler Unternehmen verarbeiten.

WALL STREET

Nach dem uneinheitlichen Vortag konnte die Wall Street am Freitag Zuwächse verzeichnen.

So eröffnete der Dow Jones bereits etwas höher und stand auch anschliessend im Plus. Er beendete die Handelswoche mit Gewinnen von 0,47 Prozent bei 44'175,61 Punkten.

Der Techwerteindex NASDAQ Composite legte unterdessen kräftig zu, nachdem er zum Start nur leicht gestiegen war. Dabei markierte er sogar ein neues Allzeithoch bei 21'464,53 Punkten. Letztlich notierte er noch 0,98 Prozent höher bei 21'450,02 Einheiten.

Gesprächsstoff lieferte eine wichtige Personalie. US-Präsident Donald Trump hat seinen ehemaligen Wirtschaftsberater Stephen Miran zum Fed-Gouverneur nominiert. Er soll die kürzlich von diesem Posten zurückgetretene Adriana Kugler ersetzen. Miran gilt als geldpolitische Taube und dürfte daher ganz im Sinne des Präsidenten agieren, der schon seit geraumer Zeit auf Zinssenkungen drängt. Wichtig aus Marktsicht ist dabei aber, dass Miran nur übergangsweise die Restamtszeit von Kugler übernehmen soll. "In der Zwischenzeit werden wir weiterhin nach einem dauerhaften Nachfolger suchen", so Trump auf Truth Social. Unklar ist derweil noch, ob Miran bei der Zinsentscheidung der US-Notenbank Mitte September schon wird mitstimmen können.

Für unterschwellig weiter gute Stimmung sorgte die Berichtssaison. Nachdem mehr als zwei Drittel der S&P-500-Unternehmen über den Geschäftsverlauf berichtet haben, stellen die HSBC-Analysten fest, dass rund 80 Prozent der Unternehmen die Gewinnschätzungen übertroffen haben.

ASIEN

Die wichtigsten Börsen in Fernost zeigen sich am Montag von ihrer freundlichen Seite.

In Tokio wird zum Wochenstart aufgrund des Feiertages ""Tag des Berges"" nicht gehandelt. Der Nikkei 225 verharrt somit auf seinem Schlussstand von Freitag. Da hatte er um 1,85 Prozent auf 41'820,48 Punkte zugelegt. Auf dem chinesischen Festland sind die Börsen hingegen geöffnet: Der Shanghai Composite steigt gegen 6:55 Uhr unserer Zeit um 0,51 Prozent auf 3'654 Zähler.

In Hongkong steht der Hang Seng zur gleichen Zeit um 0,19 Prozent höher bei 24'907 Einheiten.

