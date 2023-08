SMI an Nulllinie -- DAX tiefer -- Börsen in China schlussendlich in Rot

SCHWEIZ

Am Schweizer Aktienmarkt bleiben grössere Ausschläge am Freitag aus.

Der SMI bewegte sich zum Handelsstart 0,15 Prozent schwächer bei 11'133,03 Punkten und blieb dann zunächst auf rotem Terrain. Anschliessend kämpft er sich jedoch an die Nulllinie vor.

Die Nebenwerteindizes SPI und SLI begannen den Handel 0,28 Prozent tiefer bei 1'760,45 Zählern bzw. 0,18 Prozent im Minus bei 14'699,86 Einheiten und folgen der Tendenz des Leitindex dann.

Der Schwung, den die besser als erwartet ausgefallenen US-Inflationsdaten am Vortag in die Märke gebracht hätten, sei wieder verpufft und die US-Börsen hätten ihre Gewinne teilweise wieder abgegeben, heisst es am Markt. Grund dafür waren Äusserungen der regionalen US-Notenbankchefin von San Francisco. Die eher zu den "Falken des Fed" zählende Mary Daly erklärte nach der Veröffentlichung der Inflationsdaten, dass die Notenbank noch "mehr Arbeit vor sich hat". Es sei noch nicht entschieden, ob die Zinsen angehoben und wie lange sie konstant gehalten werden sollen. Dies habe dazu geführt, dass die Risikobereitschaft der Anleger deutlich nachgelassen habe. Zudem hätten auch die darauf anziehenden Anleiherenditen den Aktien den Schwung genommen, hiess es weiter.

Mangels Impulsen - die Agenda ist am Berichtstag hierzulande sehr dünn - dürften die Anleger auch heute in die USA blicken, wo am Nachmittag die Produzentenpreise veröffentlicht werden. Auch von diesen Daten wird Aufschluss über die Entwicklung der Teuerung und damit über den Zinskurs des Fed erhofft. Die am Vortag publizierten Konsumentenpreise zeigten, dass die Teuerung im Juli nicht ganz so stark gestiegen ist, wie von Analysten erwartet. Ökonomen gehen von einem weiter nachlassenden Preisdruck aus. Dies hatte die Kurse an den Börsen zunächst angetrieben, da sie die Hoffnung auf ein Ende des Zinserhöhungszyklus genährt hatten. Damit dürften sich die Aktivitäten bis zur Veröffentlichung der US-Daten wohl in Grenzen halten.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich vor dem Wochenende mit negativen Vorzeichen.

Der DAX bewegte sich zum Ertönen der Startglocke 0,43 Prozent leichter bei 15'927,79 Punkten. Im Anschluss behält er sein negatives Vorzeichen.

Nach den US-Inflationszahlen hielten sich die Markterwartungen für eine weitere Zinserhöhung durch die US-Notenbank Fed unverändert bei einer Wahrscheinlichkeit von etwa 30 Prozent, erklären die Experten der Dekabank in einem Morgenkommentar.

Es bleibt also Unsicherheit mit Blick auf die Geldpolitik und deren Folgen für die Wirtschaft. Entsprechend verhalten ist die Reaktion an den Aktienmärkten. Hier wird die Stimmung weiterhin von Konjunktursorgen auf der einen Seite und der Hoffnung auf eine sanfte Landung der Wirtschaft trotz stark gestiegener Leitzinsen in den USA und der Eurozone auf der anderen Seite geprägt.

Zudem verarbeiten Investoren weiterhin die Quartalsberichtssaison der Unternehmen. Die Resultate sowie die Ausblicke zeichneten ein durchwachsenes Bild, die schwelenden Konjunkturbedenken können sie nicht mildern. Nach dem Höhepunkt der Berichtssaison am Vortag folgten am Freitag einige Nachzügler.

WALL STREET

An der Wall Street war am Donnerstag ein positiver Handel zu beobachten.

Der Dow Jones Index notierte zum Börsenstart fester und beendete den Tag mit einem kleinen Zuwachs von 0,15 Prozent bei 35'175,75 Punkten. Der technologielastige NASDAQ Composite konnte ebenso bereits anfänglich zulegen. Er ging mit einem Aufschlag von 0,12 Prozent bei 13'737,99 Zählern aus dem Handel.

Nachdem die Handelswoche in den USA insgesamt eher schwach verlief, wagten sich die Bullen am Donnerstag wieder vermehrt aus der Deckung. Getrieben wurden sie dabei vom geringer als erwartet ausgefallenen Anstieg der US-Verbraucherpreise: Hatten Ökonomen im Vorfeld mit einem Anstieg von 3,3 Prozent gerechnet, lag die Teuerung mit 3,2 Prozent knapp unter diesen Erwartungen. Auch die Kernrate sank wider Erwarten leicht. Die neuesten Zahlen bestätigten damit den Trend einer sinkenden US-InflationsrateDie Hoffnungen der Anleger auf ein Ende des Zinserhöhungszyklus vonseiten der Fed erhielten damit neue Nahrung, wovon Aktien profitierten.

ASIEN

Am Freitag waren an den chinesischen Börsen negative Vorzeichen auszumachen.

In Japan ruht der Handel heute feiertagsbedingt. Der japanische Leitindex Nikkei stieg am Vortag zum Handelsschluss um 0,84 Prozent auf 32'473,65 Punkte.

Der Shanghai Composite zeigte sich letztendlich 2,01 Prozent tiefer bei 3'189,25 Zählern. Der Hang Seng in Honkong verlor 0,90 Prozent auf 19'075,19 Punkte.

Auf den Aktienmärkten der Region lasteten Sorgen um die chinesische Wirtschaft und speziell um den Immobiliensektor des Landes. Die Vorgaben der Wall Street waren nur leicht positiv. Von den am Donnerstag nach Börsenschluss in Asien veröffentlichten US-Verbraucherpreisen gingen keine positiven Impulse aus. Sie hatten zwar Erwartungen untermauert, dass die US-Notenbank im September eine Zinserhöhungspause einlegen werde, aber auch Annahmen gestützt, dass die Zinsen noch längere Zeit hoch bleiben werden.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires