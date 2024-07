SMI vorbörslich im Plus -- DAX vor Börsenbeginn marginal höher -- Asiens Börsen uneins

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt dürfte sich am Mittwoch zunächst auf positivem Terrain bewegen.

Der SMI steht vor einem etwas festeren Start.

Die Nebenwertindizes SPI und SLI dürften der freundlichen Tendenz des SMI folgen.

Mit einer gut behaupteten Eröffnung rechnen Marktteilnehmer am Mittwoch. Ob sich tatsächlich ein Stabilisierungstag einstellt, bleibt abzuwarten. "Während der Markt auf die Sommerrally in den USA und in Japan setzt, fällt sie in Europa aus", so ein Händler, der auf politische Gründe verweist. Stärkere Impulse sind erst einmal nicht in Sicht, Fed-Chef Jerome Powell dürfte am Nachmittag vor dem Finanzdienstleistungsausschuss des Repräsentantenhauses seine Ansichten wiederholen, die er am Dienstag vor dem Bankenausschuss des Senats geäussert hatte. Powell hielt sich die Optionen für den Zeitpunkt einer Zinssenkung offen. Am Donnerstag werden dann die US-Verbraucherpreise veröffentlicht, und am Freitag startet die US-Berichtssaison.

Auf Unternehmensebene sorgt hierzulande SGS für Schlagzeilen, denn der Warenprüfkonzern SGS übernimmt des französischen Kosmetik-Testinstituts IEC.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt dürfte sich am Mittwoch fester präsentieren.

Der DAX wird vor Börsenauftakt minimal höher taxiert.

Die seit Freitagnachmittag anhaltende Korrektur des DAX dürfte am Mittwoch zumindest zunächst stoppen.

Am Dienstag war der deutsche Leitindex wieder unter seine 50-Tage-Linie gerutscht und damit deutlich unter sein Zwischenhoch vom Freitagmittag gefallen. Der DAX hatte seine jüngste Erholung nach den US-Arbeitsmarktdaten am Freitagnachmittag just am charttechnischen Abwärtstrend seit dem Mai-Rekord beendet. Aus den Vereinigten Staaten kommt kein frischer Schwung. Zwar setzten die Technologiewerte am Vorabend ihre Rekordjagd fort. Geblieben ist von den zwischenzeitlich wieder deutlichen Kurszuwächsen am Ende aber nicht viel.

WALL STREET

Die US-Börsen zeigten sich am Dienstag mit unterschiedlichen Vorzeichen.

Der Dow Jones Index ging bei 39'291,97 Punkten um 0,13 Prozent leichter aus der Sitzung. Zum notierte zum Start hatte er sich kaum bewegt, im Handelsverlauf wechselten sich dann kleine Verluste mit kleinen Gewinnen ab.

Der NASDAQ Composite schloss mit einem kleinen Plus von 0,14 Prozent bei 18'429,29 Zählern. Er hatte bereits fester eröffnet, musste jedoch mit der Zeit einen Teil seiner Gewinne abgeben. Zeitweise geriet der Tech-Index auch knapp in die Verlustzone, bevor es wieder minimal aufwärts ging.

Nach den in Trippelschritten erreichten abermaligen Rekordständen der Wall Street zum Wochenstart zeigten sich am Dienstag Ermüdungserscheinungen. Trotzdem markierten der marktbreite S&P-500-Index und die NASDAQ-Indizes zeitweise erneut Rekordstände. Die Marktstrategen der Citigroup wurden indes mit Blick auf KI-Werte mittlerweile etwas vorsichtiger.

Die mit Spannung erwarteten Aussagen von US-Notenbankpräsident Jerome Powell vor dem Bankenausschuss des Kongresses sorgten nur am Anleihe- und Devisenmarkt für kurzzeitige Bewegung. Powell hat sich die Optionen für den Zeitpunkt einer Zinssenkung offen gehalten. "Wir werden weiterhin von Sitzung zu Sitzung Entscheidungen treffen", sagte er laut Text einer vorbereiteten Rede. Die Beschäftigungsdaten der vergangenen Woche würden nach Aussage von Powell zudem ein "ziemlich klares Signal" dafür senden, dass sich die Bedingungen auf dem Arbeitsmarkt im Vergleich zu vor zwei Jahren deutlich abgekühlt haben. Powells Einschätzung ist wichtig, weil seine Kollegen und er in den vergangenen zwei Jahren gesagt haben, dass der Arbeitsmarkt überhitzt sei und die Löhne in einem Tempo stiegen, das es der Inflation nicht erlaubte, zu ihrem 2-Prozentziel zurückzukehren.

ASIEN

Die Börsen in Fernost finden am Donnerstag keine gemeinsame Richtung.

In Tokio notiert der Leitindex Nikkei 225 zeitweise 0,66 Prozent höher bei 41'856,42 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland verbucht der Shanghai Composite zwischenzeitliche Verluste in Höhe von 0,50 Prozent bei 2'944,44 Zählern. Daneben notiert der Hang Seng in Hongkong stellenweise 0,16 Prozent tiefer bei 17'495,18 Einheiten.

Die wichtigsten Börsen Asiens haben am Mittwoch keine gemeinsame Richtung gefunden. Inflationsdaten aus China konnten die Sorgen der Investoren hinsichtlich einer womöglich drohenden Deflation nicht mildern. Der Verbraucherpreisindex zeigte für Juni einen Anstieg von 0,2 Prozent im Vergleich zum selben Vorjahresmonat und damit nur eine geringe Teuerung.

