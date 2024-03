US-Arbeitsmarktbericht im Fokus: SMI vorbörslich höher -- DAX könnte Rekordjagd fortsetzen -- Gewinne an Asiens Börsen

SCHWEIZ

An der Schweizer Börse deutet sich vorbörslich ein festerer Handelsstart an.

Der SMI hatte bereits am Vortag 0,25 Prozent höher bei 11'575,37 Zählern geschlossen.

Die Nebenwerteindizes SPI und SLI zeigten sich nach einem uneinheitlichen Sitzungsstart abschliessend ebenfalls freundlich. Sie notierten schliesslich 0,88 Prozent fester bei 15'135,28 Einheiten bzw. 0,78 Prozent fester bei 1'895,25 Punkten.

Am heimischen Aktienmarkt könnten zum Handelsstart am Freitag leicht grüne Vorzeichen zu sehen sein. Der Fokus der Anleger dürfte sich auf den am Nachmittag erwarteten US-Arbeitsmarktbericht lenken.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Leitindex dürfte mit Gewinnen starten.

Der DAX hatte bereits am Donnerstag 0,71 Prozent auf 17'842,85 Punkte gewonnen - ein neuer Rekordschluss.

Damit deutet sich zum Handelsstart ein neuer Rekordstand an, das bisherige Jahresplus könnte auf fast 7 Prozent steigen. Auch einige US-Indizes hatten am Vorabend neue Rekordstände erreicht, das dürfte den Markt stützen. Insgesamt wurden die Zinshoffnungen der Anleger durch die Rede des Fed-Chefs Jerome Powell am Mittwoch und die Signale der Europäischen Zentralbank am Vortag bestärkt. Die Investoren setzen darauf, dass die Notenbanken im Juni mit ihren Zinssenkungen beginnen. Auch an Asiens Börsen dominierten die Käufer. Am Nachmittag steht in den USA der Arbeitsmarktbericht für Februar auf der Agenda. Die Privatwirtschaft hatte im Vormonat weniger Stellen geschaffen als erwartet, wie die ADP-Daten am Mittwoch gezeigt hatten.

WALL STREET

Die US-Börsen bewegten sich am Donnerstag in der Gewinnzone.

Der Dow Jones Index schloss um 0,34 Prozent höher bei 38'791,35 Punkten. Er hatte bereits freundlich eröffnet und sich dann in der Gewinnzone gehalten. Der NASDAQ Composite stand zum Handelsende bei 16'273,38 Punkten um 1,51 Prozent höher. Er hatte bereist zum Start zugelegt und das Plus dann im Verlauf noch ausgebaut. Dabei hatte er zeitweise ein neues Allzeithoch erreicht.

Die Wall Street setzte am Donnerstag die positive Tendenz des Vortages fort. Der Markt stehe zwischen den Aussagen von US-Notenbankpräsident Jerome Powell vom Mittwoch und dem mit Spannung erwarteten US-Arbeitsmarktbericht für Februar am Freitag, hiess es. Laut Powell dürften Zinssenkungen im Verlauf des Jahres angemessen sein, zuvor wolle man jedoch mehr Sicherheit, dass die Inflation zurückgehe. Der US-Arbeitsmarkt dürfte im Februar derweil trotz der straffen Zinspolitik der Federal Reserve robust geblieben sein.

Die wöchentlichen Erstanträge lieferten dagegen keine weitere Indikation. Sie trafen exakt die Erwartung. Der ADP-Arbeitsmarktbericht für Februar war am Mittwoch beim Stellenplus leicht unter der Prognose ausgefallen, was eher für Zinssenkungen sprach. Auch die ebenfalls stark beachteten Jolts-Daten zu den Stellenangeboten lagen leicht unter den Markterwartungen.

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat die Zinsen am Donnerstag wie erwartet bestätigt und bekräftigt, dass es nach aktuellem Kenntnisstand keine weiteren Zinsschritte mehr brauchen werde, um die Inflation rechtzeitig auf 2 Prozent zu senken. Allerdings wurde die Inflationsprognose für 2024 deutlich auf 2,3 (Dezember-Prognose: 2,7) Prozent nach unten genommen. Die aktuellen Prognosen für 2025 und 2026 lauten auf 2,0 (2,1) und 1,9 (1,9) Prozent.

ASIEN

Die Aktienmärkte in Fernost präsentieren sich am Freitag mehrheitlich höher.

In Tokio ging es für den Nikkei 225 0,23 Prozent auf 39'688,94 Punkte nach oben.

Auf dem chinesischen Festland gewinnt der Shanghai Composite daneben 0,60 Prozent auf 3'045,46 Indexpunkte. Deutlichere Gewinne werden aus Hongkong gemeldet, wo der Hang Seng zwischenzeitlich 1,40 Prozent bei 16'456,95 Zählern im Plus liegt.

Mit steigenden Kursen präsentieren sich die asiatischen Börsen am Freitag im Verlauf. Positiv aufgenommene Zentralbank-Kommentare, die die Erwartung bald fallender Zinsen unterstreichen, heben die Stimmung. Dazu kommt eine positive Vorgabe der Wall Street.

Während seiner Anhörung vor dem Bankenausschuss des US-Senats am Donnerstag wiederholte US-Notenbankchef Powell zwar mehr oder weniger das, was er am Mittwoch vor dem Finanzdienstleistungsausschuss des Repräsentantenhauses gesagt hatte. Positiv wurde aber seine Aussage aufgenommen, dass die Fed nicht mehr weit von Zinssenkungen entfernt sei. Zugleich brachte EZB-Chefin Lagarde den Juni als möglichen Zeitpunkt für eine erste Zinssenkung ins Spiel.

Den nächsten grösseren Akzent könnte die Bekanntgabe der chinesischen Verbraucherpreise für Februar setzen. Diese werden am Samstag veröffentlicht. Analysten erwarten einen Preisanstieg von 0,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires