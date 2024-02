SMI kaum bewegt -- DAX an Nulllinie -- Börsen in Fernost mit gemischten Vorzeichen

SCHWEIZ

Der heimische Markt bewegt sich am Donnerstag kaum.

Der SMI begann den Handel am Donnerstag mit 0,08 Prozent im Plus bei 11.219,36 Punkten. Anschliessend pendelt er um die Nulllinie.

Die Nebenwerteindizes SPI und SLI starteten 0,13 Prozent fester bei 14.672,42 Einheiten bzw. 0,17 Prozent höher bei 1.805,11 Zählern und folgen den Vorgaben des Leitindex dann.

Für einen gewissen Rückenwind sorgen laut Händlern die Vorgaben aus Übersee, an der Wall Street ging die Rekordjagd zur Wochenmitte weiter. Eine sehr gut gelaufene Auktion zehnjähriger US-Staatsanleihen trug laut Beobachtern dazu bei. In Asien ziehen die Kurse überwiegend an. Treiber für den japanischen Leitindex sind Medienberichte, wonach der stellvertretende Gouverneur der BoJ, Shinichi Uchida, sagte, die Zentralbank werde die Zinssätze wahrscheinlich nicht aggressiv anheben, auch nicht nach Beendigung ihrer Negativzinspolitik. Dies passt zu den Aussagen von Vertretern wie Fed und EZB, die ebenfalls bekräftigen, keine aggressive Kehrtwende in ihrer derzeitigen Politik vornehmen zu wollen. Allerdings geht es bei Ihnen, anders als der BoJ, um Zinssenkungen. Derweil verstärken die jüngsten Daten aus China Besorgnis über Deflationsdruck und deuten darauf hin, dass die Konjunkturabschwächung noch nicht abgeschlossen sein könnte.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Leitindex zeigt sich am Donnerstag antriebslos.

Der DAX nahm den Handel 0,08 Prozent fester bei 16'936,14 Punkten auf. Im Anschluss fällt er jedoch an seinen Schlusskurs vom Vortag zurück.

"Obwohl sich der deutsche Leitindex gestern ein Stück vom neuen Allzeithoch entfernt hat, waren die Umsätze so hoch wie noch nie in diesem Jahr", merkte Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners an. Möglicherweise sei das Allzeithoch für die Ersten eine gute Gelegenheit gewesen, "um aus Buchgewinnen hartes Geld zu machen". Der Analyst sprach von einem "ersten zaghaften Trend zu mehr Absicherung".

WALL STREET

Die Wall Street präsentierte sich am Mittwoch mit Aufschlägen.

So eröffnete der Dow Jones Index bereits höher und blieb auch anschliessend in der Gewinnzone. Er verliess den Handel letztlich 0,41 Prozent stärker bei 38'680,22 Punkten. Auch der NASDAQ Composite legte im Verlauf noch weiter zu, nachdem er schon zum Start gestiegen war. Sein Schlussstand: 15'756,64 Zähler (+0,95 Prozent).

Konjunkturseitig wurde nur die Handelsbilanz aus dem Dezember veröffentlicht. Das Defizit war etwas grösser als von Volkswirten erwartet und auch etwas grösser als im November. Im ganzen vergangenen Jahr war das Handelsbilanzdefizit der USA allerdings so niedrig wie seit drei Jahren nicht mehr.

Die jüngsten Aussagen des US-Notenbankchef Jerome Powell und die zuletzt sehr positiven Wirtschaftsdaten haben Zinssenkungen bereits im März zwar unwahrscheinlich gemacht. Eine starke Wirtschaft wird derzeit aber alles in allem als positiv für Aktien gesehen. Passend dazu überzeugten auch weitere Unternehmen mit Quartalsberichten und Ausblicken.

ASIEN

In Fernost tendieren die Börsen am Donnerstag in verschiedene Richtungen.

In Japan gewinnt der Nikkei 225 2,12 Prozent auf 36'886,54 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland geht es für den Shanghai Composite unterdessen um 0,61 Prozent auf 2'846,84 Indexpunkte nach oben, der Hang Seng büsst in Hongkong um 1,32 Prozent auf 15'869,28 Zähler ein (7:00 Uhr MEZ).

Die chinesischen Börsen führen seit Tagen ein Eigenleben, seit staatliche Stellen und Fonds jüngst Käufe am Aktienmarkt angekündigt hatten. Für Unruhe sorgt die Neubesetzung an der Spitze der Wertpapierregulierung. Ob der Schritt auf mehr Interventionen am Aktienmarkt hindeutet, wie von staatlichen Stellen gefordert, bleibt ungewiss.

Dass Stützungskäufe zur Stabilisierung des chinesischen Aktienmarktes notwendig sein könnten, zeigt die anhaltende Deflation in China - ein Zeichen schwacher Nachfrage. Sowohl die Verbraucher- als auch die Erzeugerpreise sanken im Januar auf Jahressicht - erstere deutlicher als veranschlagt.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires