Erholung hält an: SMI und DAX mit Zuwächsen -- Märkte in Fernost uneinheitlich

SCHWEIZ

Der heimische Aktienmarkt präsentiert sich am Dienstag mit einem Plus.

Der SMI tendiert fester.

Die Nebenwerteindizes SPI und SLI ziehen ebenfalls an.

Der Schweizer Aktienmarkt weist am Dienstag Gewinne aus. Die Vorgaben aus den USA und Asien sind positiv. Dank wieder aufkeimender Zinshoffnungen setzten die US-Börsen ihre Erholung der vergangenen Tage fort, besonders an der Tech-Börse NASDAQ ging es kräftig nach oben.

Zudem müssen Investoren eine Menge an Quartalszahlen verarbeiten. Neben der Grossbank UBS legten auch Geberit, Sandoz und weitere Unternehmen ihre Ergebnisse vor. Marktbewegende Konjunkturdaten stehen indes kaum auf der weiteren Agenda. Im Hintergrund schwelt derweil der Nahostkonflikt weiter. In der Nacht sind Israels Streitkräfte in Richtung der Stadt Rafah vorgerückt und haben nach Medienberichten die Kontrolle über den Grenzübergang übernommen.

DEUTSCHLAND

Am deutschen Aktienmarkt werden am Dienstag weitere Gewinne eingefahren.

Der DAX eröffnete unverändert bei 18'175,21 Punkten, kann aber unmittelbar nach dem Handelsauftakt erste Aufschläge verzeichnen.

Die anhaltende Erholung der US-Indizes zieht auch den DAX am Dienstag weiter mit. Damit versucht er wieder an sein Vorwochenhoch heranzurücken, und sich sogar leicht über den Korrekturtrend seit dem Rekord von Anfang April bei 18'567 Punkten schieben. "Der DAX kommt jetzt an eine spannende und möglicherweise entscheidende Stelle", sagte Marktbeobachter Thomas Altmann von QC Partners. Der Leitindex wage einen neuen Vorstoss über die Marke von 18'200 Punkten, über der das Kaufinteresse zuletzt stets nachgelassen habe. Entscheidend werde, ob sich nun noch kaufwillige Anleger fänden. "Es braucht also dringend positive Nachrichten, um wieder mehr Anlegerinnen und Anleger zum Kaufen zu bewegen", so Altmann.

Kommen könnten diese Nachrichten am Dienstag von der Berichtssaison, die nach dem ruhigen Wochenstart wieder Fahrt aufnimmt. Allein aus dem DAX legten am Morgen fünf Indexwerte ihren aktuellen Quartalsbericht vor. Auch die Geldpolitik bleibt im Fokus, trieb die Erwartung baldiger Zinssenkungen in den USA doch an den vergangenen Tagen bereits die Kurse an. "Die Fed tendiert weiterhin zu einer Lockerung", hiess es am Morgen von den Experten der UBS. Sie verwiesen ausserdem auf das Fazit der Berichtssaison, dass die Unternehmen solide Gewinne einfahren.

WALL STREET

Der Wall Street-Handel war am Montag von Gewinnen geprägt.

Der Dow Jones Index baute seinen frühen Gewinn noch etwas aus und kletterte bis zum Ertönen der Schlussglocke um 0,46 Prozent auf 38'852,27 Punkte. Auch der NASDAQ Composite konnte sein anfängliches Plus vergrössern und schloss letztlich 1,19 Prozent höher bei 16'349,25 Zählern.

Nach der zuletzt schwungvollen Erholung sind die US-Börsen am Montag weiter nach oben geklettert. Positiv aufgenommene Quartalsberichte von Apple und Amgen sowie ein schwacher US-Arbeitsmarktbericht, der die Hoffnungen auf eine baldige geldpolitische Lockerung wieder nährte, hatten vor dem Wochenende die Indizes angeschoben.

Am Markt hiess es, nach den Jobdaten gingen etliche Investoren von einer ersten Zinssenkung der US-Notenbank Fed im September statt wie bisher im November aus. Fed-Mitglied und Präsident der regionalen Notenbank von Richmond, Thomas Barkin, sagte am Montag, die Auswirkungen hoher Zinsen schlügen erst noch auf die Wirtschaft durch. Er geht davon aus, dass sich die Inflation in Richtung des von der Fed vorgegebenen Ziels von zwei Prozent abkühlen wird.

Am Montag sorgten zudem Übernahmen für Freude bei Investoren.

ASIEN

Die wichtigsten asiatischen Indizes können sich am Dienstag nicht für eine gemeinsame Richtung entscheiden.

In Tokio wurde am Montag feiertagsbedingt nicht gehandelt. Am Dienstag kletterte der Leitindex Nikkei 225 nun schlussendlich um 1,57 Prozent auf 38'835,10 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland geht es für den Shanghai Composite um 0,26 Prozent nach oben auf 3'148,79 Einheiten. In Hongkong verliert der Hang Seng indes 0,51 Prozent auf 18'483,11 Zähler.

In Japan gibt es am Dienstag Nachholbedarf. Wegen eines Feiertags am Montag kann dort erst verspätet auf die von den günstigen US-Arbeitsmarktdaten für April wieder angefachten Zinssenkungshoffnungen reagiert werden. Dazu kommen aber auch schon wieder freundliche Vorgaben der Wall Street, die ihre Rally am Vortag fortsetzte.

In Hongkong dürften laut Marktteilnehmern nach zehn Sitzungen in Folge mit Aufschlägen, Gewinne mitgenommen werden. Es ist die längste Gewinnstrecke seit 2018. Eine niedrige Bewertung, Untergewichtungen und Spekulationen über eine für Aktien günstige Politik nach der jüngsten Sitzung des chinesischen Politbüros seien die Treiber der Rally, sagt Saxo-Marktstratege Redmond Wong.

