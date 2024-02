SMI startet freundlich -- DAX knapp behauptet -- Asiatische Börsen uneinheitlich

SCHWEIZ

Zur Wochenmitte zeigt sich der heimische Aktienmarkt zum Handelsauftakt freundlich.

Der SMI bewegt sich zur Eröffnung knapp im Plus.

Auch die Nebenwerteindizes SPI und SLI halten sich leicht auf grünem Terrain auf.

Händler verweisen an die Wall Street, wo die Kurse leicht angezogen haben. Zudem haben sich die US-Anleiherenditen wieder etwas entspannt. Dies dürfte für eine positive Grundstimmung sorgen, meint ein Händler. Ob dies aber auch für klar steigende Kurse sorgt, sei eher unwahrscheinlich. Nach wie vor bestünden bezüglich Zinsen und Geopolitik grosse Unsicherheiten.

Damit dürfte sich der SMI wohl weiterhin insgesamt seitwärts bewegen, heisst es weiter. Seit Jahresanfang hat sich der Leitindex bis auf einen kurzzeitigen Ausreisser nach oben in einer Spanne zwischen 11'150 und 11'300 Punkten auf und ab bewegt. Möglicherweise färbten am Berichtstag noch die Bilanzen ausländischer Konzerne, etwa von Siemens, Hannover Rück oder Walt Disney, auf die entsprechende Branche ab, sagt ein Händler. Zudem werden Angaben zur Industrieproduktion aus einigen EU-Ländern veröffentlicht. In der Schweiz ist die Arbeitslosenquote im Januar auf 2,5 von 2,3 Prozent im Dezember gestiegen. Angesichts der von den Zentralbanken gedämpften Zinssenkungserwartungen blicken die Marktteilnehmer derzeit stark auf die Entwicklung der Konjunktur.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Leitindex ist am Mittwoch zurückhaltend in den Handel gegangen.

Der DAX verlor zur Eröffnung marginale 0,07 Prozent auf 17'020,77 Punkte.

Nach dem Rekordhoch des DAX am Vortag hat der deutsche Leitindex am Mittwoch knapp darunter den Handel aufgenommen. Am Vortag hatte der deutsche Leitindex mit knapp 17'050 Zählern eine historische Höchstmarke erreicht.

Die Landesbank Helaba prognostizierte in einem Morgenkommentar einen "impulslosen Handelsstart". Wichtig sei, dass der Dax sich auch mit Blick auf den Wochenschluss über der runden Marke von 17'000 Zählern halten werde, denn diese sei zuletzt ein hartnäckiger Widerstand gewesen.

WALL STREET

Die US-Börsen konnten am Dienstag leichte Gewinne einfahren.

Der Dow Jones Index schloss mit einem Plus von 0,37 Prozent bei 38'521,03 Punkten. Der NASDAQ Composite legte daneben marginale 0,07 Prozent auf 15'609,00 Zähler zu.

Die Anleger an der New Yorker Wall Street hielten sich am Dienstag mit Engagements in Aktien zurück. Auf dem Programm standen Reden von US-Notenbankern.

Die Aufmerksamkeit galt zunächst den Aussagen zum Wirtschaftsausblick von Loretta Mester, der Chefin der regionalen Notenbank von Cleveland. Später wird Patrick Harker, Chef der regionalen Notenbank von Philadelphia, über die Rolle der US-Notenbank Fed in der Wirtschaft sprechen.

Die Augen richteten sich zudem auf zahlreiche Unternehmen mit Quartalsberichten und Geschäftsausblicken. Im Pharmabereich überzeugte Eli Lilly bereits mit einem überraschend starken Überschuss im Schlussviertel 2023. Zudem liegt auch die Umsatzprognose dank der erwarteten Geschäfte mit Abnehmmitteln für 2024 über den Erwartungen.

ASIEN

In Fernost tendieren die Börsen am Mittwoch in verschiedene Richtungen.

In Japan verlor der Nikkei 225 schlussendlich 0,11 Prozent auf 36'119,92 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland ging es für den Shanghai Composite unterdessen um 1,44 Prozent nach oben auf 2'829,70 Indexpunkte, der Hang Seng büsst mittlerweile in Hongkong um 0,29 Prozent ein auf 16'090,52 Zähler.

An den asiatischen Börsen ist am Mittwoch keine einheitliche Tendenz auszumachen. Während die Aktienmärkte zuletzt mehrheitlich wegen des fortgesetzten Auspreisens baldiger Zinssenkungen in den USA zur Schwäche neigten, stiegen die Kurse in China nach angekündigten Stützungsmassnahmen staatlicher Stellen. Unter anderem will ein nationaler Fonds seine Beteiligungen an börsennotierten Fonds ausbauen. Das staatliche Investmentvehikel Central Huijin Investment will bei ETF zukaufen und so den chinesischen Finanzmarkt stabilisieren. Aktuell lieferten die Konjunkturaussichten kaum Kaufargumente, da sprängen staatliche Stellen ein, hiess es im Handel.

Private Anleger warteten noch immer auf Zeichen einer Konjunkturerholung. "Es gibt immer mehr Anzeichen dafür, dass sich China inmitten einer weiteren wirtschaftlichen Delle befindet. Der offizielle Einkaufsmanagerindex des verarbeitenden Gewerbes ist in neun der letzten zehn Monate geschrumpft, was auf einen anhaltenden Abschwung im verarbeitenden Gewerbe hindeutet", hiess es bei den Analysten von Nomura.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires