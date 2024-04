Nach Aussagen von Fed-Mitglied Kashkari: SMI und DAX tiefer erwartet -- Börsen in Fernost uneins - Handel in Shanghai ruht

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt dürfte in Rot in den Handel starten.

Der SMI bewegt sich vorbörslich auf negativem Terrain.

Auch die Nebenwerteindizes SPI und SLI werden zum Start schwächer gesehen.

Belastend dürften am letzten Handelstag der Woche überraschende Aussagen des Fed-Mitglieds Neel Kashkari sein. Dieser hatte am Vorabend vor dem wichtigen Arbeitsmarktbericht die ohnehin nervösen Anleger mit Zins-Aussagen geschockt. Nach seiner Einschätzung könnte möglicherweise in diesem Jahr gar keine Zinssenkung nötig sein. Dies gelte für den Fall, dass der Fortschritt bei der Inflationssenkung ins Stocken gerate, sagte der regionale Notenbankpräsident von Minneapolis.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Leitindex wird mit Verlusten erwartet.

Der DAX tendiert vorbörslich tiefer.

Ein Rückschlag für die Hoffnung vieler Investoren auf sinkende Zinsen dürfte den deutschen Aktienmarkt am Freitag belasten. Damit folgt der deutsche Leitindex schwachen Vorgaben der Wall Street, die am Donnerstag nach Äusserungen des Präsidenten der regionalen Notenbank von Minneapolis, Neel Kashkari, unter Druck geraten war. Falls der Fortschritt bei der Inflationssenkung ins Stocken gerate, könnte im laufenden Jahr womöglich doch keine Zinssenkung nötig sein, hatte der Zentralbanker gesagt. Die Preisentwicklung im Januar und Februar sei "etwas beunruhigend" gewesen. Dass ein Fed-Banker die Bedeutung der Inflationsbekämpfung betont, überrascht zwar nur bedingt. Gleichwohl wird an den Finanzmärkten eigentlich mit einer ersten Leitzinssenkung schon gegen Sommer gerechnet. Umso mehr richten sich die Blicke an diesem Freitagnachmittag auf den monatlichen Arbeitsmarktbericht der US-Regierung. Anleger erhoffen sich von den Daten Rückschlüsse auf den Zeitpunkt einer ersten US-Leitzinssenkung. So kann ein starker Arbeitsmarkt die Inflation durchaus antreiben.

WALL STREET

An der Wall Street wurden am Donnerstag Verluste verzeichnet.

Nach einer starken Eröffnung sackte der Dow Jones Index im späten Handel ab und verlor schlussendlich 1,35 Prozent auf 38'597,30 Punkte. Auch der NASDAQ Composite konnte sich nicht in der Gewinnzone halten, der Techwerteindex ging mit einem Abschlag von 1,40 Prozent bei 16'049,08 Punkten aus dem Handel.

Dass die US-Börsen im späten Verlauf eine kalte Dusche verpasst bekamen, lag an Aussagen eines Mitglieds der US-Notenbank. Der regionale Notenbankpräsident von Minneapolis, Neel Kashkari, hält es für möglich, dass es 2024 zu keinen Leitzinssenkungen in den USA kommen wird.

Am Vortag hatte US-Notenbankpräsident Jerome Powell erklärt, er rechne immer noch mit einer Zinssenkung in diesem Jahr - allerdings nicht in nächster Zeit. Damit dürfte der Juni, der vom Markt derzeit als Zeitpunkt für eine erste Zinssenkung avisiert wird, noch etwas unwahrscheinlicher werden. Zumal die jüngsten Daten auf einen weiterhin robusten US-Arbeitsmarkt hindeuten.

Vor diesem Hintergrund rückt der Arbeitsmarktbericht für März in den Fokus, der am Freitag veröffentlicht wird. Hier wird mit 200'000 neuen Stellen ausserhalb der Landwirtschaft gerechnet - nach einem Zuwachs um 275'000 Stellen im Februar. Eine erste Indikation lieferte der am Vortag veröffentlichte ADP-Arbeitsmarktbericht für den privaten Sektor, der deutlicher über der Erwartung ausgefallen war. Dagegen ist die vorbörslich vermeldete Zahl der wöchentlichen Erstanträge auf Leistungen aus der US-Arbeitslosenversicherung etwas stärker als erwartet gestiegen.

ASIEN

Am Freitag fahren die asiatischen Indizes Verluste ein, in Shanghai findet indes kein Handel statt.

In Tokio fällt der japanische Leitindex Nikkei 225 derzeit um 1,96 Prozent zurück auf 38'992,08 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland fiel der Shanghai Composite am Mittwoch um 0,18 Prozent auf 3'069,30 Zähler. Hier wird am heutigen Freitag weiterhin nicht gehandelt. In Hongkong legt der Hang Seng nach der Feiertagspause am Vortag derweil um marginale 0,07 Prozent zu auf 16'736,30 Einheiten, nachdem es zuvor noch bergab gegangen war.

Negative Vorgaben der Wall Street ziehen am Freitag die Börsen in Asien überwiegend nach unten. Auch die später am Freitag anstehenden US-Arbeitsmarktdaten lassen die asiatischen Anleger vorsichtig agieren. Überdurchschnittlich stark gibt der Nikkei in Tokio nach. Marktteilnehmer sprechen von Gewinnmitnahmen, nachdem der Index im März Rekordstände erreicht hat. Belastet wird der Index auch von der Erholung des Yen zum Dollar, die vor allem für Aktien exportabhängiger Unternehmen negativ ist.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires