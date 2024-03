Börsen in Fernost mehrheitlich im Plus

SCHWEIZ

Die Schweizer Börse präsentierte sich am Donnerstag etwas zuversichtlicher.

Der SMI ging etwas Prozent höher in den Handel. Auch im Tagesverlauf hielt er sich auf grünem Terrain, eher er den Handelstag 0,21 Prozent fester bei 11'438,86 Punkten beendete.

Die Nebenwerteindizes SPI und SLI zeigten sich ebenfalls knapp im Plus, nachdem es zum Start bereits Gewinne gab. Letztendlich gewannen sie 0,12 Prozent auf 14'870,70 Zähler bzw. 0,33 Prozent auf 1'866,82 Einheiten.

Nachdem vor allem die internationalen Finanzmärkte in den vergangenen Tagen und Wochen immer wieder mit neuen Rekorden von sich reden gemacht hatten, begann nun das grosse Zittern. An diesem Nachmittag wurden in den USA wichtige Inflationsdaten veröffentlicht. Diese fielen so wie von Analysten erwartet aus: Auf Monatssicht erhöhte sich der CPE-Deflator um 0,3 Prozent, auf Jahressicht um 2,4 Prozent. Aus Europa haben die Preisdaten aus Spanien und Frankreich für eine positive Überraschung gesorgt. In beiden Ländern hat sich die Teuerung im Februar deutlich abgeschwächt. In Deutschland fiel die Inflation wie erwartet aus und zeigte sich gerne rückläufig.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Leitindex blieb auch am Donnerstag mit Gewinnen auf Rekordkurs.

Der DAX begann den neuen Handelstag bereits höher. Im Handelsverlauf konnte er weiter zulegen, ehe er 0,44 Prozent im Plus bei 17'678,19 Punkten in den Feierabend ging.

Nach bereits fünf Rekordmarken in Folge hat der DAX am Donnerstag noch eine Schippe draufgelegt. Anleger springen nach wie vor auf den Rekordzug auf. Am Nachmittag hatte er bei 17'742 Punkten ein weiteres historisches Hoch erreicht.

Mit Spannung erwartete Inflationsdaten aus Deutschland und den USA im Februar deckten sich mit den Erwartungen am Markt und störten den Aufwärtsdrang am deutschen Aktienmarkt nicht.

WALL STREET

Am Donnerstag wagten sich die Anleger an den US-Börsen wieder aus der Reserve.

Der Dow Jones Index schloss mit einem Plus von 0,12 Prozent bei 38'994,29 Punkten. Der NASDAQ Composite verabschiedete sich daneben 0,90 Prozent höher bei 16'091,92 Zählern in den Feierabend.

Erwartungsgemäss ausgefallene Inflationsdaten haben am Donnerstag am US-Aktienmarkt für eine gewisse Erleichterung gesorgt. In den USA hat sich der Preisauftrieb im Januar - wie von Anlegern erhofft - weiter abgeschwächt. Der Preisindex PCE stieg zum entsprechenden Vorjahresmonat um 2,4 Prozent. Im Dezember waren es noch 2,6 Prozent gewesen. Die Kernrate (ohne Energie- und Nahrungsmittel) sank von 2,9 Prozent im Vormonat auf 2,8 Prozent. Der PCE-Index ist das bevorzugte Preismass der US-Notenbank Fed. Die Preisentwicklung war so von Ökonomen erwartet worden.

ASIEN

Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentieren sich am Freitag überwiegend stärker.

In Tokio zeigt sich der Nikkei 225 sehr stark: Er zieht um 2,08 Prozent an auf 39'982,64 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland zeigt sich der Shanghai Composite mit plus 0,03 Prozent bei 3'015,98 Einheiten nahezu unverändert. Der Hang Seng steigt indes leicht um 0,31 Prozent auf 16'563,12 Stellen.

Uneinheitlich präsentierten sich die Börsenplätze in Asien am Freitag.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires