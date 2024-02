Nach Fed-Zinsentscheid: SMI gibt nach -- DAX kämpft sich an die Nulllinie heran -- Asiens Börsen schlussendlich uneinheitlich

SCHWEIZ

Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Donnerstag schwächer.

Der SMI verlor zum Handelsauftakt 0,61 Prozent und verweilt im Minus.

Auch die Nebenwerteindizes SPI und SLI geben nach. Sie waren zuvor mit Abschlägen von 0,61 Prozent auf 14'685,11 Zähler bzw. 0,44 Prozent auf 1'802,32 Einheiten gestartet.

Negative Vorgaben aus den USA und die Aussicht auf noch längere Zeit mit hohen US-Zinsen trüben laut Händlern die Stimmung und belasten entsprechend die Kurse. Zudem kommen bei Investorinnen und Investoren die vorgelegten Ergebnisse des Marktschwergewichts Roche gar nicht gut an, was den Leitindex deutlich nach unten drückt.

Die Fed hat am Mittwoch wie erwartet eine Zinspause eingelegt. Fed-Chef Jerome Powell sagte dabei allerdings, dass eine Zinssenkung bereits im März unwahrscheinlich sei und erteilte damit den (zu) hohen Erwartungen eine Absage. Es gelte allerdings abzuwarten, schränkte er noch etwas ein. Dennoch verschoben sich damit die Erwartungen für eine baldige Zinssenkung zeitlich nach hinten. Die Zinsen dürften damit länger auf dem hohen Niveau bleiben, heisst es. Zu erwarten sei eine erste Senkung nun wohl erst im zweiten Quartal, meinte ein Händler. Daher dürften sich die Marktteilnehmer weiterhin den US-Daten zuwenden. Das heisst, dass die Entwicklung am Arbeitsmarkt weiterhin grosse Beachtung finden wird. Gespannt wird in diesem Zusammenhang der am Freitag anstehende monatliche Arbeitsmarktbericht erwartet.

DEUTSCHLAND

Am deutschen Aktienmarkt geht es am Donnerstag leicht nach oben.

Der DAX verlor zum Ertönen der Startglocke 0,41 Prozent auf 16'834,13 Punkte. Auch anschliessend verweilte er lange in der Verlustzone, pendelt später aber um die Nulllinie.

Die Aussicht auf vorerst weiter hohe Leitzinsen in den USA hat am Vorabend die Wall Street belastet und trübt am Donnerstag auch die Stimmung am deutschen Aktienmarkt ein. Allzu hoch werden die Kursverluste aber wohl nicht ausfallen. Damit nimmt der DAX aber wieder etwas mehr Abstand zum Rekordhoch von gut 17'000 Zählern.

Die Fed liess das Zinsniveau wie erwartet unverändert. Sie machte deutlich, dass sie noch nicht bereit sei, die Zinsen zu senken. Man müsse erst mehr Vertrauen gewinnen, dass sich die Inflation nachhaltig in Richtung zwei Prozent bewege, argumentierte die Notenbank. Fed-Chef Jerome Powell sagte, die Fed sei bereit, das hohe Zinsniveau länger beizubehalten.

"Zu raschen Zinssenkungen wird es nicht kommen", schrieb Ökonom Thomas Gitzel von der VP Bank. Die Inflationsraten seien zwar merklich gesunken, vom Ziel der Fed aber noch ein gutes Stück entfernt. Gleichzeitig lasse die US-Wirtschaft bislang keine deutliche Schwäche erkennen. Eine Zinssenkung passe noch nicht in das gegenwärtige Umfeld.

WALL STREET

Die US-Börsen gaben nach dem Fed-Zinsentscheid nach.

Der Dow Jones Index rutschte um 0,83 Prozent auf 38'149,18 Punkte ab. Der NASDAQ Composite verlor daneben 2,23 Prozent auf 15'164,01 Punkte.

Zur Wochenmitte belasteten vor allem die negativ aufgenommenen Zahlen der Google-Mutter Alphabet. Zudem verfehlte der Chipkonzern AMD mit seinen Zielen für das laufende Quartal die Markterwartungen. Der Softwareriese Microsoft schlug sich zwar besser. Die Anleger begeistern konnten alle drei Unternehmen nicht angesichts der zuletzt schon rekordhohen Bewertungen.

Neben einigen Unternehmenszahlen stand am Abend der Zinsentscheid der US-Notenbank Fed im Fokus. Der Leitzins für die USA wurde nicht angerührt, die US-Währungshüter lassen sich mit einer Zinswende also noch Zeit. Fed-Chef Powell erklärte, mit Zinssenkungen sei "irgendwann" 2024 zu rechnen. Am Markt wird eine Zinssenkung im Mai fest eingepreist, eine Zinssenkung bereits im März wird immerhin weiterhin mit einer Wahrscheinlichkeit von 45 Prozent erwartet. "Wir glauben, die Märkte sind zu optimistisch hinsichtlich einer Zinssenkung im März durch die Fed. Wahrscheinlich wird es bis Mitte des Jahres dauern, bis die Entscheidungsträger zuversichtlich sind, dass sie die Inflation ausreichend eingedämmt haben, um ihr Ziel für die kurzfristigen Zinssätze senken zu können", sagte Chefvolkswirt Joe Davis von Vanguard.

ASIEN

Die asiatischen Indizes tendierten am Donnerstag uneinheitlich.

In Tokio verlor der japanische Leitindex Nikkei 225 letztlich 0,76 Prozent auf 36'011,46 Punkte.

Während der Shanghai Composite auf dem chinesischen Festland bis Handelsende 0,64 Prozent abgab auf 2'770,74 Zähler, konnte der Hang Seng in Hongkong 0,52 Prozent zugewinnen auf 15'566,21 Stellen.

Sehr uneinheitlich ging es am Donnerstag an den Aktienmärkten in Asien zu, nachdem es an der Wall Street deutliche Verluste gegeben hatte. In den USA hatten enttäuschende Quartalszahlen bzw. Ausblicke von Technologieschwergewichten für Verkäufe gesorgt und ausserdem, dass die US-Notenbank Hoffnungen auf eine erste Zinssenkung schon im März einen Dämpfer erteilt hatte.

Die chinesischen Börsen zeigten sich zumindest teils stabilisiert, nachdem es dort an den Vortagen kräftig nach unten gegangen war, belastet von der Entwicklung um den wankenden Bauriesen Evergrande und wenig inspirierenden Konjunkturdaten.

