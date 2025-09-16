BNP Paribas-Aktie klettert ins Plus: Wachstumskurs mit Fokus auf Profitabilität bis 2028

Wie das Kreditinstitut mitteilte, will es 2028 eine Rendite auf das materielle Eigenkapital (ROTE) von 13 Prozent erreichen. BNP bestätigte das Ziel von 12 Prozent für kommendes und 11,5 Prozent für dieses Jahr.

Die Bank bekräftigte ausserdem das Ziel, dieses Jahr einen Nettogewinn von über 12,2 Milliarden Euro zu erzielen.

Wachstumsmotor sei der Bereich Corporate and Institutional Banking, so BNP. Zudem seien Massnahmen ergriffen worden, um die Profitabilität der Sparte für Geschäfts- und Privatkunden sowie Dienstleistungen auf das Niveau des Gesamtkonzerns zu bringen, damit sie zum Renditeziel 2028 beiträgt.

BNP Paribas nähert sich dem Ende seines Strategieplans 2022 bis 2026. Neue Mittelfristziele bis 2030 sollen Anfang 2027 vorgestellt werden.

Die Aktien der BNP Paribas büssten am Dienstag an der EURONEXT Paris zunächst ein, drehten dann aber und legen nun zwischenzeitlich um 0,35 Prozent zu auf 80,61 Euro.

DOW JONES