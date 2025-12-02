Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’926 0.6%  SPI 17’740 0.5%  Dow 47’313 0.1%  DAX 23’709 0.5%  Euro 0.9345 0.1%  EStoxx50 5’693 0.4%  Gold 4’223 -0.2%  Bitcoin 71’210 2.5%  Dollar 0.8045 0.0%  Öl 62.8 -0.9% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Idorsia36346343Novartis1200526Zurich Insurance1107539Rheinmetall345850Partners Group2460882
Top News
Aktien von Moderna und BioNTech im Fokus: FDA plant wohl strengere Zulassungsregeln für Impfstoffe
Beyond Meat-Aktie volatil: Spekulationen um Short Squeeze
MongoDB-Aktie zieht kräftig en: MongoDB erhöht Jahresziele nach solider Quartalsbilanz
TotalEnergies-Aktie steigt: Projekt in Mosambik - Partner stellen zusätzliches Kapital bereit
Ausblick: C3.ai gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Suche...
eToro entdecken

Block Aktie 30143936 / US8522341036

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

02.12.2025 15:04:32

Block Reports 10% Transaction Growth, Local Spending Surges

Block
51.83 CHF -2.10%
Kaufen Verkaufen

(RTTNews) - Block, Inc. (XYZ) on Tuesday reported a 10% rise in transactions over the Black Friday-Cyber Monday (BFCM) period, processing more than 124 million payments across Square, Cash App, and Afterpay.

Around 49.8 million consumers and 1.3 million businesses used Block's platforms, with Midtown Atlanta leading in repeat shoppers.

Cash App Card holders boosted local spending by 25%, while gift card sales hit $33.5 million. Buy Now, Pay Later (BNPL) activity grew, with basket sizes up 10% and per-customer spend rising 6%.

Fastest-growing local sectors included services 91%, home and garden 23%, and travel and experiences 13%. Top-selling retail items were shirts, shoes, and pants.

"We're witnessing a fundamental shift in how Americans shop," said Nick Molnar, Head of Global Sales and Marketing at Block. "Consumers aren't just spending - they're spending smarter and choosing to invest in their local communities. Our ecosystem is enabling this transformation, connecting neighborhood businesses with today's digital-first consumers."

Nachrichten zu Block (ex Square)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Block (ex Square)

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Um 18 Uhr live: Wie Du mit der Umland-Methode hochprofitable Aktien entdeckst

Carsten Umland zeigt im Webinar ab 18 Uhr, wie Du mit System Aktien findest, die kurz vor dem Ausbruch stehen - fernab von Hypes, mit klarer Struktur und echtem Fokus auf nachhaltige Rendite.

Schnell Plätze sichern!

3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio📈: Broadcom, Quanta Services & ING mit François Bloch

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Broadcom
✅ Quanta Services
✅ ING Group

👉🏽 https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio📈: Broadcom, Quanta Services & ING mit François Bloch

Inside Trading & Investment

14:49 Julius Bär: 10.00% p.a. JB Autocallable Barrier Reverse Convertible (60%) auf Bayerische Motoren Werke AG
14:19 SGS stärkt Wachstum durch Akquisition
10:44 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 7.70% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf ABB, Logitech, Nestlé
10:28 SMI bleibt auf Kurs
07:12 UBS Logo UBS KeyInvest: SMI – Weiter aufwärts
26.11.25 3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio📈: Broadcom, Quanta Services & ING mit François Bloch
21.11.25 Marktüberblick: Siemens Energy gesucht
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
SMI-Kurs: 12’926.08 02.12.2025 15:21:34
Long 10’692.13 8.57 3SSMJU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Bayer-Aktie schnellt hoch: Bayer erhält wichtige Rückendeckung im Glyphosat-Verfahren
Jahresendrally noch möglich? Darum befindet sich die TKMS-Aktie im Abwärtstrend
Swissquote-Aktie knickt ein: Postfinance verkauft Paket von 3,5 Prozent
Kursrückgang am Kryptomarkt belastet Strategy-Aktie - Kommt es zum Zwangsverkauf von Bitcoin?
Bitcoin Supply Shock 2025: Ist eine Angebotsverknappung realistisch?
Analysten sehen für Roche-Aktie schwarz
Die Performance der Kryptowährungen in KW 48: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Was Analysten von der DEUTZ-Aktie erwarten
DroneShield-Aktie: Kursrutsch und Ursachen - was hinter dem November-Einbruch steckt

Top-Rankings

Auf diese Aktien setzte Bill Ackman im dritten Quartal 2025
Depot aufgedeckt
Bildquelle: Bryan Bedder/Getty Images for The New York Times
So hat Michael Burry im dritten Quartal 2025 investiert
Burrys Portfolio in Q3 2025
Bildquelle: Jim Spellman/WireImage/Getty Images
Rohstoffe im November 2025: So bewegten sich Gold, Öl und Co. im vergangenen Monat
Im abgelaufenen Monat kam es am Rohstoff-Markt zu deutlichen Ausschlägen. So bewegten sich die C ...
Bildquelle: Africa Studio / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
15:35 Ölpreise drehen in die Verlustzone
15:26 Keine Berufung: Verfahren um Veltins-Erbe abgeschlossen
15:26 Russisches Schiff in Schwarzem Meer meldet Angriff
15:21 Bauministerin will trotz Mutterschutzes über Rente abstimmen
15:19 dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 02.12.2025 - 15.15 Uhr
15:10 ROUNDUP: Verkehrsminister Schnieder gibt Baufreigabe für neue Autobahnprojekte
15:10 Dröge fordert Arbeitsgruppe zur Prüfung von AfD-Verbotsverfahren
14:58 Krawalle in Bulgarien: Regierung zieht Etatentwurf zurück
14:53 Grünen-Fraktionschefin Dröge: 'Merz steuert schon wieder auf einen Showdown zu'
14:46 Doosan Bobcat will Wacker Neuson übernehmen - Aktie legt kräftig zu