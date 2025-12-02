Pluszeichen in New York: S&P 500 bewegt sich am Dienstagnachmittag im Plus

Um 20:00 Uhr notiert der S&P 500 im NYSE-Handel 0.18 Prozent stärker bei 6’825.11 Punkten. Die S&P 500-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 54.963 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0.322 Prozent auf 6’834.56 Punkte an der Kurstafel, nach 6’812.63 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den S&P 500 bis auf 6’851.55 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6’806.71 Zählern.

S&P 500-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 wies am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, einen Wert von 6’840.20 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 02.09.2025, erreichte der S&P 500 einen Wert von 6’415.54 Punkten. Vor einem Jahr, am 02.12.2024, wurde der S&P 500 mit 6’047.15 Punkten gehandelt.

Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 16.30 Prozent. Bei 6’920.34 Punkten markierte der S&P 500 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4’835.04 Punkten verzeichnet.

Gewinner und Verlierer im S&P 500

Zu den Top-Aktien im S&P 500 zählen derzeit Boeing (+ 8.86 Prozent auf 202.98 USD), Lumen Technologies (+ 8.81 Prozent auf 9.02 USD), Intel (+ 7.35 Prozent auf 42.95 USD), NXP Semiconductors (+ 6.36 Prozent auf 212.18 USD) und AppLovin (+ 5.62 Prozent auf 658.65 USD). Unter den schwächsten S&P 500-Aktien befinden sich derweil Packaging (-5.41 Prozent auf 192.25 USD), Block (ex Square) (-4.25 Prozent auf 61.62 USD), International Paper (-3.76 Prozent auf 37.72 USD), Best Buy (-3.57 Prozent auf 74.48 USD) und McKesson (-3.45 Prozent auf 827.36 USD).

Welche Aktien im S&P 500 den grössten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das grösste Handelsvolumen im S&P 500 auf. 23’403’723 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im S&P 500 nimmt die NVIDIA-Aktie die grösste Marktkapitalisierung ein. 3.704 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

S&P 500-Fundamentaldaten

Im S&P 500 präsentiert die SVB Financial Group-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 0.00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index weist die First Republic Bank-Aktie mit 1’200.00 Prozent 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.ch