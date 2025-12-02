Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’890 0.3%  SPI 17’706 0.3%  Dow 47’474 0.4%  DAX 23’711 0.5%  Euro 0.9337 0.0%  EStoxx50 5’686 0.3%  Gold 4’206 -0.6%  Bitcoin 73’602 6.0%  Dollar 0.8034 -0.1%  Öl 62.4 -1.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Nestlé3886335Roche1203204UBS24476758Novartis1200526Idorsia36346343Zurich Insurance1107539Rheinmetall345850Holcim1221405Swiss Re12688156
Top News
Dottikon-Aktie: Firmenchef setzt auf Stabilität statt "ewiges Wachstum"
MongoDB-Aktie zieht kräftig en: MongoDB erhöht Jahresziele nach solider Quartalsbilanz
CrowdStrike kann Erwartungen schlagen - Aktie mit Gewinnen
Klage um möglichen Astrazeneca-Impfschaden - Gericht verschiebt Entscheidung
Berichte über Milliarden-Übernahme von Celestial AI - Marvell Technology-Aktie legt zu
Suche...
eToro entdecken

Copart Aktie 190310 / US2172041061

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

S&P 500 aktuell 02.12.2025 22:34:20

Börse New York: Letztendlich Pluszeichen im S&P 500

Börse New York: Letztendlich Pluszeichen im S&P 500

Mit dem S&P 500 ging es am Dienstag aufwärts.

Copart
31.36 CHF -1.34%
Kaufen Verkaufen

Im S&P 500 ging es im NYSE-Handel um Uh zum Handelsschluss rzeit um 0.25 Prozent aufwärts auf 6’829.37 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im S&P 500 enthaltenen Werte beträgt damit 54.963 Bio. Euro. Zum Start des Dienstagshandels stand ein Gewinn von 0.322 Prozent auf 6’834.56 Punkte an der Kurstafel, nach 6’812.63 Punkten am Vortag.

Bei 6’806.71 Einheiten erreichte der S&P 500 sein Tagestief, während er hingegen mit 6’851.55 Punkten den höchsten Stand markierte.

S&P 500-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, wurde der S&P 500 mit einer Bewertung von 6’840.20 Punkten gehandelt. Der S&P 500 verzeichnete vor drei Monaten, am 02.09.2025, den Stand von 6’415.54 Punkten. Der S&P 500 verzeichnete vor einem Jahr, am 02.12.2024, den Wert von 6’047.15 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 16.37 Prozent aufwärts. Der S&P 500 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 6’920.34 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4’835.04 Punkten verzeichnet.

Das sind die Gewinner und Verlierer im S&P 500

Zu den Top-Aktien im S&P 500 zählen derzeit Lumen Technologies (+ 10.25 Prozent auf 9.14 USD), Boeing (+ 10.15 Prozent auf 205.38 USD), Intel (+ 8.65 Prozent auf 43.47 USD), NXP Semiconductors (+ 7.95 Prozent auf 215.35 USD) und Microchip Technology (+ 6.14 Prozent auf 56.71 USD). Unter Druck stehen im S&P 500 hingegen Block (ex Square) (-6.59 Prozent auf 60.11 USD), Packaging (-5.26 Prozent auf 192.55 USD), International Paper (-3.42 Prozent auf 37.85 USD), Expand Energy (-3.17 Prozent auf 117.72 USD) und McKesson (-3.17 Prozent auf 829.70 USD).

S&P 500-Aktien mit dem grössten Börsenwert

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das grösste Handelsvolumen im S&P 500 auf. 43’047’256 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3.704 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im S&P 500 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

S&P 500-Fundamentalkennzahlen im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die SVB Financial Group-Aktie. Hier wird ein KGV von 0.00 erwartet. First Republic Bank lockt Anleger 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 1’200.00 Prozent.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Analysen zu S&P 500-Aktien
S&P 500-Kurs in Realtime
Zu allen Marktberichten

Bildquelle: ilolab / Shutterstock.com

Nachrichten zu NXP Semiconductors N.V.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu NXP Semiconductors N.V.

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio📈: Broadcom, Quanta Services & ING mit François Bloch

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Broadcom
✅ Quanta Services
✅ ING Group

👉🏽 https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio📈: Broadcom, Quanta Services & ING mit François Bloch

Inside Trading & Investment

14:49 Julius Bär: 10.00% p.a. JB Autocallable Barrier Reverse Convertible (60%) auf Bayerische Motoren Werke AG
14:19 SGS stärkt Wachstum durch Akquisition
10:44 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 7.70% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf ABB, Logitech, Nestlé
10:28 SMI bleibt auf Kurs
07:12 UBS Logo UBS KeyInvest: SMI – Weiter aufwärts
26.11.25 3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio📈: Broadcom, Quanta Services & ING mit François Bloch
21.11.25 Marktüberblick: Siemens Energy gesucht
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
SMI-Kurs: 12’890.25 02.12.2025 17:30:27
Long 10’692.13 8.57 3SSMJU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Bayer-Aktie schnellt hoch: Bayer erhält wichtige Rückendeckung im Glyphosat-Verfahren
Kryptomarkt erholt sich nach Einbruch: Bitcoin erobert 92'000-Dollar-Marke zurück
Aktien von Moderna und BioNTech im Fokus: FDA plant wohl strengere Zulassungsregeln für Impfstoffe
Jahresendrally noch möglich? Darum befindet sich die TKMS-Aktie im Abwärtstrend
Kursrückgang am Kryptomarkt belastet Strategy-Aktie - Kommt es zum Zwangsverkauf von Bitcoin?
Swissquote-Aktie knickt ein: Postfinance verkauft Paket von 3,5 Prozent
Nestlé-Aktie gibt nach: Offenbar Verkauf von Blue Bottle Coffee geprüft
Bitcoin Supply Shock 2025: Ist eine Angebotsverknappung realistisch?
Analysten sehen für Roche-Aktie schwarz

Top-Rankings

Auf diese Aktien setzte Bill Ackman im dritten Quartal 2025
Depot aufgedeckt
Bildquelle: Bryan Bedder/Getty Images for The New York Times
So hat Michael Burry im dritten Quartal 2025 investiert
Burrys Portfolio in Q3 2025
Bildquelle: Jim Spellman/WireImage/Getty Images
Rohstoffe im November 2025: So bewegten sich Gold, Öl und Co. im vergangenen Monat
Im abgelaufenen Monat kam es am Rohstoff-Markt zu deutlichen Ausschlägen. So bewegten sich die C ...
Bildquelle: Africa Studio / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Indizes in diesem Artikel
S&P 500 6’829.37 0.25%

finanzen.net News

Datum Titel
23:04 BVB scheitert nach Blutleer-Auftritt im DFB-Pokal
22:28 ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Auf Erholungskurs nach schwachem Monatsauftakt
22:27 ROUNDUP/Hegseth zu umstrittenem Angriff: Keine Überlebenden gesehen
22:18 Aktien New York Schluss: Auf Erholungskurs nach schwachem Monatsauftakt
22:14 Game 'Tiny Bookshop' setzt sich beim Entwicklerpreis durch
22:13 AstraZeneca-Aktie: Klage um möglichen Impfschaden - OLG verschiebt Entscheidung
21:51 ROUNDUP/Geduldsprobe: Hugo Boss sieht Geschäftsbelebung erst 2027 - Aktie fällt
21:43 Trump will internationalen Flughafen von Washington umbauen
21:25 GNW-News: AI-Media startet ADA Title II Compliance Initiative zur Unterstützung öffentlicher Einrichtungen bei der Einhaltung der WCAG-2.1-AA-Fristen
21:10 Hugo Boss stellt Anleger auf Geduldsprobe - Umsatz- und Gewinnrückgang 2026