Börse New York: Letztendlich Pluszeichen im S&P 500

Im S&P 500 ging es im NYSE-Handel um Uh zum Handelsschluss rzeit um 0.25 Prozent aufwärts auf 6’829.37 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im S&P 500 enthaltenen Werte beträgt damit 54.963 Bio. Euro. Zum Start des Dienstagshandels stand ein Gewinn von 0.322 Prozent auf 6’834.56 Punkte an der Kurstafel, nach 6’812.63 Punkten am Vortag.

Bei 6’806.71 Einheiten erreichte der S&P 500 sein Tagestief, während er hingegen mit 6’851.55 Punkten den höchsten Stand markierte.

S&P 500-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, wurde der S&P 500 mit einer Bewertung von 6’840.20 Punkten gehandelt. Der S&P 500 verzeichnete vor drei Monaten, am 02.09.2025, den Stand von 6’415.54 Punkten. Der S&P 500 verzeichnete vor einem Jahr, am 02.12.2024, den Wert von 6’047.15 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 16.37 Prozent aufwärts. Der S&P 500 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 6’920.34 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4’835.04 Punkten verzeichnet.

Das sind die Gewinner und Verlierer im S&P 500

Zu den Top-Aktien im S&P 500 zählen derzeit Lumen Technologies (+ 10.25 Prozent auf 9.14 USD), Boeing (+ 10.15 Prozent auf 205.38 USD), Intel (+ 8.65 Prozent auf 43.47 USD), NXP Semiconductors (+ 7.95 Prozent auf 215.35 USD) und Microchip Technology (+ 6.14 Prozent auf 56.71 USD). Unter Druck stehen im S&P 500 hingegen Block (ex Square) (-6.59 Prozent auf 60.11 USD), Packaging (-5.26 Prozent auf 192.55 USD), International Paper (-3.42 Prozent auf 37.85 USD), Expand Energy (-3.17 Prozent auf 117.72 USD) und McKesson (-3.17 Prozent auf 829.70 USD).

S&P 500-Aktien mit dem grössten Börsenwert

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das grösste Handelsvolumen im S&P 500 auf. 43’047’256 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3.704 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im S&P 500 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

S&P 500-Fundamentalkennzahlen im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die SVB Financial Group-Aktie. Hier wird ein KGV von 0.00 erwartet. First Republic Bank lockt Anleger 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 1’200.00 Prozent.

