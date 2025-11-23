Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
23.11.2025 20:06:36

BHP macht neuen Anlauf bei Anglo American (Kreise)

LONDON (awp international) - Der Bergbauriese BHP Group wagt laut Kreisen einen neuen Versuch zur Übernahme des Rivalen Anglo American . Der Konzern habe Anglo in den vergangenen Tagen Avancen gemacht, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Sonntag unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen. BHP hatte bereits im vergangenen Jahr einen Anlauf gemacht, Anglo für 49 Milliarden US-Dollar zu schlucken, war aber am Widerstand des Übernahmeziels gescheitert. BHP ist an der Börse derzeit mehr als 130 Milliarden US-Dollar wert. Anglo American bringt dank eines Kursaufschwungs in diesem Jahr aktuell fast 32 Milliarden britische Pfund (41,8 Mrd Dollar) auf die Waage.

Anglo ist derweil dabei, über einen reinen Aktiendeal den kanadischen Bergbaukonzern Teck Resources zu kaufen, um einen Branchenriesen in der Förderung von Kupfer, Zink und anderen Metallen auf mehreren Kontinenten zu formen. Die Übernahme muss noch von Anteilseignern sowie Aufsehern abgesegnet werden./men