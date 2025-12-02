Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’938 0.7%  SPI 17’747 0.5%  Dow 47’325 0.1%  DAX 23’710 0.5%  Euro 0.9345 0.1%  EStoxx50 5’693 0.5%  Gold 4’229 -0.1%  Bitcoin 71’210 2.5%  Dollar 0.8042 0.0%  Öl 62.9 -0.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Idorsia36346343Novartis1200526Zurich Insurance1107539Rheinmetall345850Partners Group2460882
Top News
MongoDB-Aktie zieht kräftig en: MongoDB erhöht Jahresziele nach solider Quartalsbilanz
Beyond Meat-Aktie springt zweistellig hoch: Spekulationen um Short Squeeze
TotalEnergies-Aktie steigt: Projekt in Mosambik - Partner stellen zusätzliches Kapital bereit
Ausblick: C3.ai gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Infineon-Aktie fester: Verlängerung des Vertrags von Vorständin Reichart
Suche...
eToro entdecken

Beyond Meat Aktie 44967515 / US08862E1091

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Volatilität auf Höchstwert 02.12.2025 15:09:00

Beyond Meat-Aktie springt zweistellig hoch: Spekulationen um Short Squeeze

Beyond Meat-Aktie springt zweistellig hoch: Spekulationen um Short Squeeze

Die Beyond Meat-Aktie machte am Montag einen massiven Kurssprung und setzt den Trend heute fort. Der Anstieg könnte auf spekulativen Handel und eine Short Squeeze-Dynamik zurückgeführt werden.

Beyond Meat
1.21 CHF 48.29%
Kaufen Verkaufen
• Beyond Meat-Kurssprung scheint vor allem durch Short Squeeze-Aktivität und spekulativen Optionshandel getrieben
• Implizite Volatilität erreichte einen der höchsten Jahreswerte
• Analysten behalten das Votum "Strong Sell"

Spekulation und Short Squeeze befeuern Kursrally

Die Aktie von Beyond Meat verzeichnete am Montag eine massive Kursrally, die scheinbar von spekulativem Handel und einem erwarteten Short Squeeze ausgelöst wurde. Der Kursanstieg von über 36 Prozent auf 1,34 US-Dollar erfolgte, obwohl das Unternehmen keine bedeutenden geschäftlichen Nachrichten veröffentlichte. Beobachter sehen die Ursache für die Dynamik im hohen Short Interest der Aktie, da bearish positionierte Händler ihre Positionen bei steigenden Preisen schliessen mussten und dadurch zusätzlichen Kaufdruck erzeugten, wie es unter anderem bei TipRanks heisst. Und auch am Dienstag scheint sich die Bewegung nach oben fortzusetzen: Vorbörslich gewinnt die Beyond Meat-Aktie an der NASDAQ zeitweise 8,16 Prozent auf 1,4494 US-Dollar.

Die Handelsaktivität im Optionsmarkt unterstrich die kurzfristige bullishe Wende: Es wurden rund 76'000 Kontrakte gehandelt, wobei Call-Optionen (Wetten auf steigende Kurse) dominierten, so das Portal. Das Put-zu-Call-Verhältnis sank auf nur 0,09, weit unter dem Normalwert von 0,47, was auf eine starke optimistische Positionierung der Händler hindeutet. Die implizite Volatilität stieg auf 161,67, einen der höchsten Jahreswerte, was die Erwartung grosser täglicher Kursschwankungen signalisiert.

Kontrast zu fundamentalen Herausforderungen

Der jüngste Kursanstieg steht im deutlichen Kontrast zu den anhaltenden fundamentalen Herausforderungen des Unternehmens. Beyond Meat kämpft weiterhin mit sinkender Nachfrage und hohen Kosten. Im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2025 sanken die Nettoerlöse um 13,3 Prozent auf 70,2 Millionen US-Dollar. Gleichzeitig verzeichnete das Unternehmen einen Nettoverlust von 110,7 Millionen US-Dollar und eine sinkende Bruttomarge von 10,3 Prozent.

Die Liquidität des Unternehmens belief sich zum Ende des dritten Quartals auf 131,1 Millionen US-Dollar. Dem stehen langfristige Schulden in Höhe von rund 1,2 Milliarden US-Dollar gegenüber.

Analysten bleiben skeptisch

Die Wall Street hat ihre Einschätzung ungeachtet der jüngsten Kursrally nicht geändert. Der Analystenkonsens wird laut TipRanks-Daten weiterhin als "Strong Sell" bewertet. Basierend auf den jüngsten 12-Monatsratings empfehlen vier Analysten den Verkauf und einer das Halten der Aktie. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 0,93 US-Dollar pro Aktie, was auf ein erwartetes Abwärtspotenzial von über 30 Prozent hindeutet.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Plug Power-Aktie erholt sich: NASA-Deal stärkt Perspektiven der Wasserstoff-Industrie

Bildquelle: Pavel Kapysh / Shutterstock.com