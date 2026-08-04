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Bending Spoons Aktie 158353352 / IT0005717696

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04.08.2026 09:04:54

Bending Spoons To Acquire Airtable

Bending Spoons
36.07 USD 2.50%
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(RTTNews) - Bending Spoons S.p.A. (BSP), an Italian technology company, on Tuesday entered into a definitive agreement to acquire Airtable in an all-cash transaction for $1.285 billion.

The transaction is expected to close later this year.

The company said that, including Airtable's net cash and cash equivalents, the transaction implies an equity value of approximately $2.25 billion.

Under the agreement, the company will acquire 100% of Airtable's issued and outstanding shares.

Until the transaction closes, both companies will continue to operate independently.

Bending Spoons closed trading 2.90% higher at $36.22 on the Nasdaq. In the overnight, the stock traded 2.54% higher at $37.14.

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