Basilea-Aktie fällt: Forschungspipeline durch Lizenzabkommen erweitert

Basilea erwirbt die weltweiten Rechte an Ceftibuten-Ledaborbactam Etzadroxil, einer Kombination zur Behandlung von Harnwegsinfektionen (cUTI), einschliesslich Nierenbeckenentzündungen.

Wie Basilea in einer Mitteilung vom Donnerstag schreibt, sieht die Vereinbarung für 2025 eine Abschlagszahlung in nicht genannter Höhe sowie mögliche Meilensteinzahlungen vor.

Bei erfolgreicher Marktzulassung und nach der darauffolgenden Markteinführung habe Venatorx Anspruch auf gestaffelte Lizenzgebühren im mittleren einstelligen Prozentbereich sowie weitere potenzielle Meilensteinzahlungen in Höhe von insgesamt bis zu 325 Millionen US-Dollar.

Für Basilea bedeutet die Transaktion zudem voraussichtlich zusätzliche Forschungs- und Entwicklungsausgaben in Höhe von rund 15 Millionen Franken im laufenden Jahr. Dieser Betrag setzt sich laut Mitteilung zusammen aus der vollständigen Abschlagzahlung, aller bis zur Markteinführung möglicherweise anfallenden Meilensteinzahlungen sowie den für 2025 erwarteten F&E-Ausgaben.

Bei der Vorlage der Halbjahreszahlen am 19. August werde Basilea daher eine aktualisierte Finanzprognose für das gesamte Geschäftsjahr 2025 vorlegen.

Die nun einlizenzierte oral verabreichbare Kombination besteht den Angaben zufolge aus einem Betalaktam-Antibiotikum und einem Betalaktamase-Inhibitor (BL/BLI). Die Kombination ist demnach bereit für den Start einer zulassungsrelevanten Studie.

Die Basilea-Aktie zeigt sich an der SIX zeitweise 2,47 Prozent tiefer bei 51,40 Franken.

hr/ra

Allschwil (awp)