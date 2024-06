Bärische Optionswetten auf NVIDIA waren rund um grossen Verfallstag äusserst beliebt

• NVIDIA-Aktie zuletzt sehr volatil• Deutliche Zunahme bärischer Optionswetten• Negative technische Signale zu NVIDIA

Am Freitag, den 21. Juni war wieder einmal Hexensabbat. Dieser Tag - zu dem es viermal pro Jahr kommt - ist durch die gleichzeitige Fälligkeit von Aktienoptionen, Indexoptionen und Futures auf Indizes und Aktien gekennzeichnet. Investoren und Händler versuchen, ihre Portfolios vor dem Verfall der Optionen und Futures zu schützen oder zu optimieren, was zu starken Kursbewegungen führen kann. NVIDIA-Optionen gehörten diesmal zu den beliebtesten Kontrakten vor dem Verfallstermin.

Bärische Optionswetten gegen NVIDIA

An diesem grossen Verfallstag und an den Tagen davor stand NVIDIA im Anlegerfokus. Nachdem die Aktie des Chipherstellers am Mittwoch vor dem Hexensabbat noch zum wertvollsten Unternehmen an der Börse aufgestiegen war, gab der NASDAQ-Titel am nächsten Tag schon wieder merklich ab und verlor den Titel des grössten Unternehmens nach Marktkapitalisierung schon wieder.

Angesichts des unmittelbar bevorstehenden Hexensabbats nahm an jenem Donnerstag zudem der Handel mit bärischen Optionen, die an NVIDIA gebunden sind, deutlich zu. Wie "MarketWatch" unter Berufung auf FactSet-Daten berichtete, verzeichnete dabei das Volumen der am Freitag auslaufenden Put-Optionen mit Ausübungspreisen von 135 US-Dollar und 130 US-Dollar die stärkste Zunahme, wobei 365'000 bzw. 250'000 Kontrakte den Besitzer wechselten. Der sprunghafte Zuwachs der Aktivität habe zur Folge gehabt, dass das Verhältnis zwischen dem Handel mit Verkaufsoptionen für das NVIDIA-Papier und dem Handel mit Kaufoptionen für die Aktie auf 0,70 kletterte, verglichen mit nur 0,58 am Dienstag.

Negatives technisches Signal zu NVIDIA

Laut dem Bericht von "MarketWatch" hatte es am Donnerstag einige bemerkenswerte technische Entwicklungen gegeben. Zum einen habe die NVIDIA-Aktie die Marke von 140 US-Dollar überstiegen und damit kurz mehr als das Doppelte ihres gleitenden 200-Tage-Durchschnitts von 69 US-Dollar gekostet. Ähnliche Meilensteine hätten in der Vergangenheit kurze Schwächeanfälle vorhergesagt.

Candlestick Bearish Engulfing

Daneben gab es noch eine weitere technische Entwicklung, die für die starke Zunahme bärischer Wetten gegen NVIDIA verantwortlich sein könnte. So habe das Kursdiagramm des Chipproduzenten am Donnerstag das bärische Muster "Bearish Engulfing" ausgewiesen - ein Signal für eine Trendumkehr innerhalb einer Aufwärtsbewegung. Ein solches Bearish Engulfing bildet sich am Ende einer Aufwärtsbewegung und besteht aus einer kleinen grünen Kerze gefolgt von einer grossen roten Kurskerze. Im Trading wird dieses Muster als Verkaufssignal genutzt.

Redaktion finanzen.ch