Handel in New York: Dow Jones sackt am Nachmittag deutlich ab

Am Donnerstag bewegt sich der Dow Jones um 20:00 Uhr via NYSE 3.18 Prozent leichter bei 40’881.74 Punkten. Der Börsenwert der im Dow Jones enthaltenen Werte beträgt damit 16.541 Bio. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Abschlag von 1.16 Prozent auf 41’736.08 Punkte an der Kurstafel, nach 42’225.32 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 41’173.62 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Donnerstag 40’621.93 Einheiten.

Dow Jones-Performance im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verbucht der Dow Jones bislang einen Verlust von 1.21 Prozent. Vor einem Monat, am 03.03.2025, lag der Dow Jones-Kurs bei 43’191.24 Punkten. Der Dow Jones stand noch vor drei Monaten, am 03.01.2025, bei 42’732.13 Punkten. Der Dow Jones erreichte vor einem Jahr, am 03.04.2024, den Wert von 39’127.14 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 3.56 Prozent abwärts. Das Dow Jones-Jahreshoch liegt derzeit bei 45’054.36 Punkten. Bei 40’621.93 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Dow Jones-Tops und -Flops

Die Gewinner-Aktien im Dow Jones sind derzeit UnitedHealth (+ 4.14 Prozent auf 544.84 USD), Johnson Johnson (+ 2.90 Prozent auf 159.86 USD), McDonalds (+ 2.59 Prozent auf 319.64 USD), Coca-Cola (+ 2.38 Prozent auf 73.03 USD) und Verizon (+ 1.91 Prozent auf 45.60 USD). Die Verlierer im Dow Jones sind hingegen Nike (-12.16 Prozent auf 57.06 USD), American Express (-8.96 Prozent auf 250.58 USD), Apple (-8.70 Prozent auf 204.41 USD), Boeing (-7.87 Prozent auf 155.30 USD) und Amazon (-7.45 Prozent auf 181.41 USD).

Die meistgehandelten Dow Jones-Aktien

Im Dow Jones ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 39’045’877 Aktien gehandelt. Im Dow Jones weist die Apple-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 3.060 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die Dow Jones-Aktien auf

Die Verizon-Aktie präsentiert mit 9.56 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Unter den Aktien im Index präsentiert die Verizon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6.12 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

