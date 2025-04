S&P 500 aktuell: S&P 500 sackt zum Handelsende deutlich ab

Der S&P 500 bewegte sich im NYSE-Handel zum Handelsschluss um 4.84 Prozent leichter bei 5’396.52 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 46.643 Bio. Euro. Zuvor ging der S&P 500 3.55 Prozent tiefer bei 5’469.64 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 5’670.97 Punkten am Vortag.

Bei 5’390.83 Einheiten erreichte der S&P 500 sein Tagestief, während er hingegen mit 5’499.53 Punkten den höchsten Stand markierte.

So entwickelt sich der S&P 500 auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche fiel der S&P 500 bereits um 2.38 Prozent zurück. Der S&P 500 bewegte sich noch vor einem Monat, am 03.03.2025, bei 5’849.72 Punkten. Der S&P 500 stand noch vor drei Monaten, am 03.01.2025, bei 5’942.47 Punkten. Der S&P 500 wurde vor einem Jahr, am 03.04.2024, mit 5’211.49 Punkten bewertet.

Der Index fiel auf Jahressicht 2025 bereits um 8.04 Prozent. Der S&P 500 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 6’147.43 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 5’390.83 Zähler.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im S&P 500

Die Top-Aktien im S&P 500 sind derzeit Lamb Weston (+ 10.01 Prozent auf 59.57 USD), Molina Healthcare (+ 7.53 Prozent auf 353.24 USD), Centene (+ 5.86 Prozent auf 64.29 USD), Elevance Health (+ 5.44 Prozent auf 452.69 USD) und SBA Communications REIT (A) (+ 5.26 Prozent auf 230.87 USD). Die Flop-Titel im S&P 500 sind hingegen VF (-28.74 Prozent auf 11.68 USD), Gap (-20.29 Prozent auf 17.84 USD), Dell Technologies (-18.99 Prozent auf 77.23 USD), Under Armour (-18.79 Prozent auf 5.36 USD) und Western Digital (-18.26 Prozent auf 34.15 USD).

Die teuersten S&P 500-Konzerne

Die Aktie im S&P 500 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 80’885’767 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie weist im S&P 500 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 3.060 Bio. Euro.

S&P 500-Fundamentalkennzahlen

Unter den S&P 500-Aktien weist 2025 laut FactSet-Schätzung die SVB Financial Group-Aktie mit 0.00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. First Republic Bank-Anleger werden 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 1’200.00 Prozent gelockt.

