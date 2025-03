NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Nvidia mit einem Kursziel von 185 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Die vorgestellte Blackwell-Architektur des KI-Riesen sei gut angenommen worden, schrieb Analyst Stacy Rasgon in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar zu einer Präsentation in San Jose./ag/edh;