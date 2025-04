NASDAQ-Handel So performt der NASDAQ Composite nachmittags

Am Donnerstag notiert der NASDAQ Composite um 20:00 Uhr via NASDAQ 5.22 Prozent leichter bei 16’681.45 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 4.60 Prozent auf 16’790.53 Punkte an der Kurstafel, nach 17’601.05 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der NASDAQ Composite bei 16’889.34 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 16’571.50 Punkten.

NASDAQ Composite auf Jahressicht

Auf Wochensicht fiel der NASDAQ Composite bereits um 2.14 Prozent zurück. Der NASDAQ Composite lag noch vor einem Monat, am 03.03.2025, bei 18’350.19 Punkten. Vor drei Monaten, am 03.01.2025, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 19’621.68 Punkten auf. Der NASDAQ Composite verzeichnete vor einem Jahr, am 03.04.2024, den Stand von 16’277.46 Punkten.

Der Index verlor seit Jahresanfang 2025 bereits um 13.48 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der NASDAQ Composite bereits bis auf ein Jahreshoch bei 20’118.61 Punkten. Bei 16’571.50 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ Composite

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite befinden sich derzeit Nortech Systems (+ 2.89 Prozent auf 9.27 USD), MarketAxess (+ 2.75 Prozent auf 216.62 USD), EZCORP (+ 2.15 Prozent auf 15.65 USD), Donegal Group B (+ 2.10 Prozent auf 17.00 USD) und Royal Gold (+ 1.98 Prozent auf 167.82 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ Composite hingegen Forward Air (-25.22 Prozent auf 15.51 USD), Patterson-UTI Energy (-17.64 Prozent auf 7.05 USD), Microchip Technology (-17.43 Prozent auf 40.40 USD), inTest (-17.33 Prozent auf 6.20 USD) und American Eagle Outfitters (-17.15 Prozent auf 10.48 USD).

Diese Aktien weisen das grösste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf

Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 39’045’877 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Apple mit 3.060 Bio. Euro im NASDAQ Composite den grössten Anteil aus.

Dieses KGV weisen die NASDAQ Composite-Aktien auf

Die SIGA Technologies-Aktie hat mit 4.44 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite inne. Die Alliance Resource Partners LP-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10.36 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.ch