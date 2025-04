NASDAQ-Handel NASDAQ Composite-Anleger ergreifen zum Ende des Donnerstagshandels die Flucht

Schlussendlich notierte der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 5.97 Prozent tiefer bei 16’550.61 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 4.60 Prozent schwächer bei 16’790.53 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 17’601.05 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 16’533.04 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Donnerstag 16’889.34 Einheiten.

NASDAQ Composite-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn gab der NASDAQ Composite bereits um 2.90 Prozent nach. Noch vor einem Monat, am 03.03.2025, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 18’350.19 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 03.01.2025, lag der NASDAQ Composite bei 19’621.68 Punkten. Der NASDAQ Composite notierte noch vor einem Jahr, am 03.04.2024, bei 16’277.46 Punkten.

Der Index sank seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 14.16 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des NASDAQ Composite bereits bei 20’118.61 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16’533.04 Punkten markiert.

Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Die Top-Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell EZCORP (+ 3.00 Prozent auf 15.78 USD), MarketAxess (+ 2.52 Prozent auf 216.15 USD), Donegal Group B (+ 2.18 Prozent auf 17.37 USD), Intel (+ 2.05 Prozent auf 22.43 USD) und Dorel Industries (+ 2.04 Prozent auf 1.28 USD). Am anderen Ende der NASDAQ Composite-Liste stehen hingegen Forward Air (-27.92 Prozent auf 14.95 USD), MKS Instruments (-20.93 Prozent auf 64.27 USD), Resources Connection (-19.76 Prozent auf 5.32 USD), Harvard Bioscience (-19.52 Prozent auf 0.47 USD) und Patterson-UTI Energy (-19.04 Prozent auf 6.93 USD) unter Druck.

Die teuersten Unternehmen im NASDAQ Composite

Im NASDAQ Composite ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 80’885’767 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Apple mit 3.060 Bio. Euro im NASDAQ Composite den grössten Anteil aus.

Dieses KGV weisen die NASDAQ Composite-Werte auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung die SIGA Technologies-Aktie. Hier soll ein KGV von 4.44 zu Buche schlagen. Mit 10.36 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Alliance Resource Partners LP-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch