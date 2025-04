US-Zollbeben geht in die nächste Runde: Nikkei fällt deutlich

SCHWEIZ

Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Donnerstag tief im Minus.

Der SMI gab bereits zum Handelsstart deutlich nach und rutschte im Verlauf tiefer in die Verlustzone. Er beendete die Sitzung 2,45 Prozent schwächer bei 12'279,48 Punkten.

Die Nebenwerteindizes SPI und SLI schlossen sich der negativen Tendenz an und verabschiedeten sich 2,55 Prozent tiefer bei 16'362,24 Zählern bzw. 3,11 Prozent im Minus bei 1'966,07 Einheiten in den Feierabend.

US-Präsident Donald Trump löste an den Finanzmärkten mit seinen Zollerhöhungen eine Flucht in sichere Häfen aus. Im Gegenzug gaben die Aktienkurse auf breiter Front nach - auch am Schweizer Aktienmarkt. Per Dekret hat der US-Präsident Zollerhöhungen von 10 Prozent auf alle Importe der USA erlassen. Einige Länder wie die Schweiz kommen mit 31 Prozent noch schlechter weg. "Donald Trump bricht einen globalen Handelskrieg vom Zaun", kommentierte Chefökonom Thomas Gitzel von der VP Bank. "Die geplanten Massnahmen übertreffen die schlimmsten Befürchtungen."

Ein weiterer Marktstratege spricht vom Ende der Freihandelsära. Für den Investment-Experten Jurus Arthur von Oddo BHF dürften die politischen Entscheidungen kurzfristig grosse Auswirkungen auf die Aktienmärkte haben. "Die mittelfristige Entwicklung wird von den Gewinnprognosen abhängen, die wiederum von den Reaktionen der jeweiligen Handelspartner der USA beeinflusst werden", so der Experte. Während die EU und China bereits Gegenmassnahmen ankündigten, reagierte die Regierung in Bern zurückhaltend. Man nehme die Zoll-Entscheidung zur Kenntnis, schrieb Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt erlitt am Donnerstag herbe Verluste.

Der DAX gab zum Börsenstart bereits mehr als zwei Prozent nach und rutschte im Verlauf noch tiefer ins Minus. Sein Tagestief erreichte er bei 21'670,96 Punkten. Letztlich verlor er 3,01 Prozent auf 21'717,39 Punkte.

Die von Trump verhängten Zölle seien schädlich und riskant, die USA verliessen damit die multilaterale Handelsordnung, sagte Jan Viebig, Chef-Anlagestratege bei der Investmentbank Oddo BHF. Trump gehe das Risiko eines Handelskriegs mit den wichtigsten Handelspartnern der USA ein und beschwöre aufgrund der Höhe der beschlossenen Zölle Risiken für die Weltwirtschaft herauf.

Die Vereinigten Staaten belegen ab Samstag Einfuhren aus allen Ländern pauschal mit Zöllen von zehn Prozent. Zudem kündigte die US-Regierung einen komplexen Mechanismus wechselseitiger Zölle an, der für viele Länder höhere Abgaben vorsieht. Für die Europäische Union heisst das, dass Exporte ihrer Mitgliedsländer in die Vereinigten Staaten ab kommender Woche mit einem Zoll von 20 Prozent belegt werden.

WALL STREET

Angesichts des vom US-Präsidenten ausgelösten Handelskriegs gingen die US-Börsen am Donnerstag auf Talfahrt.

So eröffnete der Dow Jones bereits tiefrot und verharrte auch anschliessend in der Verlustzone. Er beendete die Sitzung mit einem Minus von 3,98 Prozent bei 40'545,93 Punkten.

Sogar noch stärker brach der Techwerteindex NASDAQ Composite ein, nachdem er schon zum Start mehr als 4 Prozent auf verloren hatte. Er verabschiedete sich 5,97 Prozent tiefer bei 16'550,61 Zählern aus dem Handel.

"Die geplanten Massnahmen übertreffen die schlimmsten Befürchtungen", kommentierte Chef-Volkswirt Thomas Gitzel von der Liechtensteiner VP Bank die Beschlüsse von Donald Trump. Da sowohl die Europäische Union als auch China bereits Gegenmassnahmen angekündigt hätten, sei der globale Handelskrieg nun "in vollem Gange".

Anleger weltweit befürchten, dass die Weltwirtschaft schweren Schaden nehmen könnte - und auch die USA selbst, da Inflationsraten steigen dürften, weil viele Konsumgüter durch die Zölle teurer werden. "Damit kommt es zu einem schwierigen Spagat für die US-Notenbank", erklärte Gitzel. Auf der einen Seite dürften die Inflationsraten durch die Zölle steigen, auf der anderen Seite drohe die US-Wirtschaft selbst unter der Zolllangst merklich abzukühlen. Zudem herrscht grosse Verunsicherung, da Trumps Politik die Märkte volatiler macht, also häufige und oft auch heftige Schwankungen am Aktien-, aber auch am Anleihe-, Rohstoff- und Devisenmarkt auslöst.

ASIEN

Die Talfahrt nach dem von US-Präsident Donald Trump ausgelösten Zollschock und den dadurch entfachten Wachstumsängsten geht am Freitag in Ostasien in die zweite Runde.

In Tokio verliert der Nikkei 225 zeitweise 3,82 Prozent auf 33'410,51 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland wird heute feiertagsbedingt nicht gehandelt. Am Donnerstag zeigte sich der Shanghai Composite derweil zum Handelsende bei 3'342,01 Einheiten und damit 0,24 Prozent niedriger.

In Hongkong ruht der Handel heute ebenfalls. Am Vortag ging es mit den Kursen nach unten: Der Hang Seng verlor letztlich 1,52 Prozent auf 22'849,81 Stellen.

Insbesondere die Börse in Tokio trifft es erneut besonders hart. Wieder verstärkt die Währungsseite den Abwärtsdruck, denn der Dollar verliert weiter an Wert, wodurch sie die Exporte japanischer Unternehmen auf Dollarbasis zusätzlich zu den verfügten Zöllen verteuern. Weiter suchen die Anleger ihr Heil am Anleihemarkt, dort sinken die Renditen weiter. Dazu tragen laut Marktteilnehmern auch Erwartungen bei, dass die japanische Notenbank wegen des Zollschocks für die heimische Wirtschaft weitere Zinserhöhungen hinauszögern dürfte. "Die Sicht der Notenbank auf die Welt könnte sich infolge der Ankündigung stark verändern", sagt Naomi Muguruma von Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities.

Nicht gehandelt wird wegen eines Feiertags an den chinesischen Aktienmärkten, die sich am Donnerstag besser gehalten hatten als die Nachbarplätze. Die Analysten von Daiwa erklären die verhaltenere Reaktion chinesischer Aktien damit, dass sie weniger zu verlieren hätten als beispielsweise ihre Pendants in Südkorea, Taiwan und anderen ostasiatischen Ländern. Handelsspannungen mit den USA belasteten die chinesischen Aktien nämlich bereits seit Monaten. Daneben halten sich Spekulationen, dass die chinesische Notenbank mit Lockerungsmassnahmen stützend eingreifen könnte. Bei der DBS Group rechnet man mit einer Senkung des Leitzinses für einjährige Kredite um 30 Basispunkte und einer Senkung des Mindestreservesatzes um 100 Basispunkte sowie der Wiederaufnahme des Programms zum Ankauf von Staatsanleihen. Abwärtsrisiken für die Wirtschaft könnten auch durch eine stärkere fiskalische Unterstützung und das Angebot an chinesischen Staatsanleihen abgefedert werden.

Morgan Stanley weist derweil darauf hin, dass politische Lockerungen in Asien nicht ausreichen dürften, um den Wachstumseinbruch durch die umfassenden Zölle auszugleichen. Sie erwarten, dass die politischen Entscheidungsträger als Reaktion auf die US-Handelspolitik eine stärkere fiskal- und geldpolitische Lockerung einleiten werden.

