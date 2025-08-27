|Kurse + Charts + Realtime
|Grosser Schritt vorwärts
|
27.08.2025 13:08:00
Avolta-Aktie in Grün: Neue Shops am Sofia International Airport
Der Reisedetailhändler Avolta baut seine Präsenz am bulgarischen Sofia International Airport aus.
So sollen drei neue Gastronomiebetriebe mit einer Fläche von mehr als 580 Quadratmetern eröffnet werden, heisst es in einer Mitteilung vom Mittwoch. Zudem sollen alle bestehenden Shops im Terminal 1 renoviert werden und nochmal 250 Quadratmeter Ladenfläche hinzu kommen.
Avolta betreibt bereits drei Verkaufsgeschäfte am Flughafen in Sofia, darunter ein Duty-Free-Geschäft mit einer Fläche von über 2000 Quadratmetern.
Die Avolta-Aktie notiert im SIX-Handel zeitweise 0,17 Prozent höher bei 45,84 Franken.
dm/ys
Basel (awp)
