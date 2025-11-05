AUTO1-Aktie legt zu: AUTO1 erwartet nach Gewinnboost noch stärkeres Wachstum

Der Konzern, zu dem die Marke Autohero gehört, steigerte Umsatz und operativen Gewinn deutlich und übertraf die Erwartungen. Den Ende Juli erhöhten Ausblick für das Gesamtjahr hob der Autohändler abermals an. AUTO1 geht nun davon aus, im laufenden Jahr 811.000 bis 845.000 Autos zu verkaufen. Bisher war das Unternehmen von 772.000 bis 817.000 ausgegangen.

Den Bruttogewinn sieht AUTO1 nun bei 940 bis 975 Millionen Euro statt 890 bis 940 Millionen Euro. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) wird nun bei 180 bis 195 Millionen Euro statt 160 bis 190 Millionen Euro gesehen.

Im dritten Quartal stieg der Absatz um 24 Prozent auf 218.617 Fahrzeuge. Der Umsatz legte um ein Drittel auf 2,12 Milliarden Euro zu. Der Bruttogewinn kletterte um 38 Prozent auf 258 Millionen Euro. Das bereinigte EBITDA betrug 51,9 Millionen Euro nach 34,3 Millionen Euro im Vorjahr. Analysten hatten im Konsens von Visible Alpha mit 47 Millionen Euro gerechnet. Den Umsatz hatten sie bei 1,93 Milliarden Euro gesehen.

Für die AUTO1-Aktie geht es im XETRA-Handel am Mittwoch zeitweise um 2,67 Prozent aufwärts auf 29,96 Euro.

DOW JONES