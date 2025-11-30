Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Wacker Neuson Aktie 2611520 / DE000WACK012

Wacker Neuson SE Hold

Wacker Neuson
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Wacker Neuson angesichts einer möglichen Übernahme durch Doosan Bobcat auf "Hold" mit einem Kursziel von 21 Euro belassen. Der Mehrheitsanteil von 63 Prozent, über dessen Verkauf ergänzt um ein öffentliches Übernahmeangebot gesprochen werde, entspreche wahrscheinlich den Anteilen der Wacker- und Neunteufel-Familien, schrieb Martin Comtesse in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Nach Berichten im Juni, wonach die Mehrheitsaktionäre einen Verkauf an Finanzinvestoren erwägten, würden nun erneut Verhandlungen über einen möglichen Verkauf geführt. Strategisch gesehen biete die Transaktion Synergiepotenzial in den USA./tih/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.12.2025 / 09:18 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.12.2025 / 09:18 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Wacker Neuson SE Hold
