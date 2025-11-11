Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12'702 2.0%  SPI 17'503 1.9%  Dow 47'928 1.2%  DAX 24'088 0.5%  Euro 0.9275 -0.3%  EStoxx50 5'726 1.1%  Gold 4'127 0.3%  Bitcoin 82'527 -3.2%  Dollar 0.8009 -0.5%  Öl 65.1 1.6% 
Meistgesucht
Roche Nestlé UBS Novartis Zurich Insurance Sika Swiss Re Rheinmetall Idorsia
Expertise 11.11.2025 23:11:00

Ausblick: voestalpine zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Das sind die Prognosen der Experten für das kommende Zahlenwerk von voestalpine.

voestalpine
29.64 CHF -1.16%
Kaufen Verkaufen

voestalpine wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 12.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.

Im Schnitt gehen 3 Analysten von einem Gewinn von 0,411 EUR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,150 EUR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 3 Analysten ein Minus von 4,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 3,74 Milliarden EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3,90 Milliarden EUR umgesetzt.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 10 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 2,19 EUR, gegenüber 0,900 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 9 Analysten durchschnittlich auf 15,36 Milliarden EUR geschätzt, nachdem im Vorjahr 15,74 Milliarden EUR erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Bildquelle: voestalpine AG