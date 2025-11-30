Vestis Corporation Registered Shs When-Issued Aktie 129513336 / US29430C1027
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
30.11.2025 07:01:06
Ausblick: Vestis gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Vestis veröffentlicht am 01.12.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 6 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,057 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Vestis -0,020 USD je Aktie erwirtschaftet.
Die Schätzungen von 6 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 678,3 Millionen USD aus – das entspräche einem Minus von 0,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 684,3 Millionen USD in den Büchern standen.
Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 6 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 0,230 USD prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es 0,160 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 6 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 2,70 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 2,81 Milliarden USD im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.
Redaktion finanzen.ch
Nachrichten zu Vestis Corporation Registered Shs When-Issued
|
07:01