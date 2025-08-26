Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’206 -0.5%  SPI 16’967 -0.4%  Dow 45’282 -0.8%  DAX 24’273 -0.4%  Euro 0.9368 0.1%  EStoxx50 5’444 -0.8%  Gold 3’378 0.3%  Bitcoin 88’699 -0.2%  Dollar 0.8056 0.0%  Öl 68.5 -0.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Roche-Aktie: Roche legt Grundstein für neue Produktionsstätte in North Carolina
Hamburger Windparkbetreiber storniert Ming-Yang-Auftrag nach sicherheitspolitischen Bedenken
QR-Code-Scanner-Apps oft unseriös: Keine extra App notwendig
Geheimnis enthüllt: Elon Musk erläutert die Hintergründe des Tesla-Logos
HSBC-Aktie: HSBC Private Bank Suisse trennt sich wohl von reichen Kunden im Nahen Osten
Suche...
Plus500 Depot
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

26.08.2025 07:01:06

Ausblick: Urban Outfitters veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Urban Outfitters
62.03 CHF 1.08%
Kaufen Verkaufen

Urban Outfitters wird am 27.08.2025 die Bücher zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Prognosen von 10 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 1,48 USD je Aktie gegenüber 1,24 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

8 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 9,43 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,35 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Urban Outfitters für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 1,48 Milliarden USD aus.

10 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 4,98 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 4,26 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 9 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 6,03 Milliarden USD, gegenüber 5,55 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.ch