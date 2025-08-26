Ausblick: Urban Outfitters veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Urban Outfitters wird am 27.08.2025 die Bücher zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Prognosen von 10 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 1,48 USD je Aktie gegenüber 1,24 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

8 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 9,43 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,35 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Urban Outfitters für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 1,48 Milliarden USD aus.

10 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 4,98 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 4,26 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 9 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 6,03 Milliarden USD, gegenüber 5,55 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.ch