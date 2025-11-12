Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Ausblick 12.11.2025 10:37:00

Ausblick: Tencent stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Ausblick: Tencent stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Diese Bilanzzahlen stellen Analysten für Tencent in Aussicht.

Tencent Holdings
67.16 CHF 0.44%
Tencent wird am 13.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

16 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 7,00 CNY. Im Vorjahresquartal waren 6,27 HKD je Aktie in den Büchern gestanden.

Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 24 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 189,04 Milliarden CNY für Tencent, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 181,93 Milliarden HKD erzielt wurde.

Der Ausblick von 45 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 27,14 CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 22,70 HKD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 50 Analysten auf durchschnittlich 745,79 Milliarden CNY, nachdem im Vorjahr 715,87 Milliarden HKD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch

Bildquelle: Tencent