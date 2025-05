Hang Seng-Titel Tencent-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Tencent-Anleger freuen

Im Rahmen der Hauptversammlung von Hang Seng-Wert Tencent am 14.05.2025 wurde eine Dividendenzahlung für das Jahr 2024 in Höhe von 4.50 HKD je Aktie vereinbart. Damit wurde die Tencent-Dividendenausschüttung im Vorjahresvergleich um 32.35 Prozent angezogen. Die Gesamtausschüttung von Tencent beziffert sich auf 31.29 Mrd. HKD. Die Gesamtausschüttung vergrösserte sich damit im Vergleich zum Vorjahr um 34.95 Prozent.

Veränderung der Tencent-Dividendenrendite

Das Tencent-Papier ging am Tag der Hauptversammlung bei 61.09 EUR aus dem Frankfurt-Handel. Am heutigen Donnerstag, dem Ex-Dividende-Tag, erfolgt der Dividendenabschlag auf die Tencent-Aktie. Wegen des Ex-Dividende-Handels kann es bei dem Tencent-Wertpapier optisch zu teils deutlichen Abschlägen kommen. Kurze Zeit später erfolgt die Dividendenauszahlung an die Anteilseigner. Für das Jahr 2024 weist der Tencent-Titel eine Dividendenrendite von 1.08 Prozent auf. Somit schwächte sich die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr ab. Damals betrug sie noch 1.16 Prozent.

Tatsächliche Rendite und Aktienkursentwicklung im Vergleich

Innerhalb von 1 Jahr hat sich der Tencent-Kurs via Frankfurt 28.88 Prozent nach oben entwickelt. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einem Plus von 31.16 Prozent besser entwickelt als der Aktienkurs.

Dividendenprognose von Tencent

Für 2025 prognostizieren Analysten von FactSet eine Senkung der Dividende auf 4.48 CNY. Die Dividendenrendite würde dementsprechend laut FactSet-Schätzungen auf 0.52 Prozent sinken.

Wichtigste Eckdaten der Tencent-Aktie

Der Börsenwert des Hang Seng-Unternehmens Tencent beläuft sich aktuell auf 4.614 Bio. HKD. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Tencent beträgt aktuell 18.37. Im Jahr 2024 belief sich der Umsatz von Tencent auf 715.866 Mrd.HKD, das EPS machte 22.70 HKD aus.

Redaktion finanzen.ch