Ausblick: Tecogen legt Quartalsergebnis vor

Tecogen wird am 12.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2026 abgelaufen ist.

3 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von -0,063 USD. Das entspräche einem Gewinn von 10,0 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als -0,070 USD erwirtschaftet wurden.

Die Schätzungen von 3 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 6,4 Millionen USD aus – das entspräche einem Minus von 10,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,2 Millionen USD in den Büchern standen.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 3 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,253 USD, gegenüber -0,300 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 3 Analysten auf durchschnittlich 25,8 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 27,1 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion Finanzen.net