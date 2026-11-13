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13.11.2026 17:51:00
Allianz-Aktie im Fokus: Berenberg bewertet den Versicherer mit “Buy”
Hier sind die Resultate der genauen Überprüfung der Allianz-Aktie durch Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank).
Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Allianz nach Zahlen mit einem Kursziel von 684 Euro auf "Buy" belassen. Der Versicherungskonzern zeichne sich durch mehr Gewinn, Barmittel und Aktienrückkäufe aus, schrieb Analyst Michael Huttner am Freitag. Die Bewertung der Aktien sei vielversprechend im Vergleich zum nachhaltigen Wachstum des operativen Ergebnisses.
Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die Allianz-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse
Die Allianz-Aktie konnte um 11:12 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1.2 Prozent auf 478.10 EUR. Somit hat das Wertpapier noch einen Steigerungsspielraum von 43.07 Prozent gerechnet zur festgesetzten Kursmarke. zu diesem Zeitpunkt wechselten 80’855 Allianz-Aktien den Besitzer. Seit Jahresanfang 2026 stieg die Aktie um 28.1 Prozent. Letztlich notierte das Papier vor dem Wochenende 1,02 Prozent im Plus bei 477,20 Euro. Am 24.02.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Allianz veröffentlicht werden.
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2026 / 08:41 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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