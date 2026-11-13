vVARDIS-Aktie startet mit tieferem Preis als geplant an der US-Börse

Der Ausgabepreis wurde auf 18 US-Dollar je Aktie festgelegt, wie das Unternehmen am Freitag mitteilte. Zuvor war eine Preisspanne von 21 bis 24 Dollar vorgesehen gewesen.

Mit dem tieferen Ausgabepreis sinkt die angestrebte Börsenbewertung von ursprünglich bis zu 4,37 Milliarden auf rund 3,28 Milliarden Dollar. Die Aktien sollen am heutigen Freitag erstmals an der New Yorker Börse NYSE unter dem Kürzel VVVV gehandelt werden.

Insgesamt werden rund 9,72 Millionen Aktien ausgegeben. Damit nimmt vVARDIS beim Börsengang rund 175 Millionen Dollar ein. Den Konsortialbanken wurde zudem eine Mehrzuteilungsoption für weitere rund 1,46 Millionen Aktien eingeräumt.

vVARDIS wurde 2020 gegründet und ist auf die Behandlung von Karies ohne Bohren spezialisiert. Das Unternehmen schreibt trotz eines starken Wachstums weiterhin hohe Verluste. Im ersten Halbjahr 2026 resultierte ein Fehlbetrag von 27,8 Millionen Dollar. Gleichzeitig flossen im operativen Geschäft 16,3 Millionen Dollar ab.

Der Börsengang soll dem Unternehmen nun frisches Kapital für die weitere Expansion verschaffen. Die Gründerinnen wollen auch nach dem Börsengang die Kontrolle behalten.

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Zug (awp)