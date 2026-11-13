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Eklat 13.11.2026 15:36:00

NVIDIA-Aktie in Rot: Senatsausschuss lädt Handelsminister und Jensen Huang vor

NVIDIA-Aktie in Rot: Senatsausschuss lädt Handelsminister und Jensen Huang vor

Nach neuen Fragen zu möglichen Lieferungen von NVIDIA-Chips nach China sind US-Handelsminister Howard Lutnick und Ex-Konzernchef Jensen Huang vor einen Senats-Ausschuss vorgeladen worden.

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Der Vorsitzende des Banken-Ausschusses, der Republikaner Tim Scott, forderte sie auf, im Dezember für eine öffentliche Anhörung zu erscheinen. Scott verwies auf Sorgen mit Blick auf die Nationale Sicherheit. Lutnick sagte bereits zu, wie ein Sprecher des Ministeriums dem TV-Sender NBC sagte.

Huang war am Donnerstag als NVIDIA-Chef zurückgetreten. Zuvor hatte es Medienberichte über sein enges Verhältnis zu einer Frau aus China gegeben, die nach Erkenntnissen von US-Sicherheitsbehörden möglicherweise vom chinesischen Geheimdienst angeworben wurde. Huang räumte am Wochenende ein, dass er seiner Frau untreu gewesen sei. Den Ausschlag für seinen Abgang nach mehr als 30 Jahre an der Firmenspitze dürfte aber das Bekanntwerden einer weiteren Affäre mit einer ihm unterstellten Top-Managerin von NVIDIA gegeben haben.

Lutnick in der Kritik

Zugleich warf der Eklat ein neues Schlaglicht auf mögliche Lieferungen von NVIDIA-Chips nach China in Umgehung von US-Verboten. Die aus China stammende Frau, mit der Huang eine Affäre hatte, arbeitete zeitweise für die Firma Megaspeed. Dieses in Singapur ansässige Unternehmen wurde von US-Behörden verdächtigt, bei NVIDIA gekaufte KI-Chips heimlich nach China geliefert zu haben. US-Medienberichten zufolge lieferte NVIDIA an Megaspeed Technik im Wert von rund vier Milliarden Dollar. Handelsminister Lutnick wird sich nun fragen lassen müssen, wieso das möglich war.

Die US-Regierung will mit Verkaufsverboten bei Hochleistungs-Chips von NVIDIA chinesische Fortschritte bei Künstlicher Intelligenz bremsen. Huang war dagegen für Chip-Verkäufe und argumentierte, so binde man China an US-Technologie - statt die Entwicklung von Konkurrenz-Systemen zu befeuern, die NVIDIA auf dem Weltmarkt Konkurrenz machen könnten.

Die an der NASDAQ gelistete NVIDIA-Aktie verliert zeitweise 1,25 Prozent auf 164,11 US-Dollar.

/so/DP/mis

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