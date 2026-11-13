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Halbjahresbilanz 13.11.2026 17:52:00

Richemont-Aktie unter Druck: Deutlich mehr Umsatz und Gewinn

Richemont-Aktie unter Druck: Deutlich mehr Umsatz und Gewinn

Der Schmuck- und Uhrenkonzern Richemont hat ein weiteres starkes Halbjahr hingelegt.

Richemont
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Allerdings blieben - anders als am Markt zuvor teilweise erwartet - grosse positive Überraschungen aus.

Richemont steigerte den Umsatz im ersten Semester 2026/27 (per Ende September) im Vergleich zum Vorjahr um 16 Prozent auf 12,3 Milliarden Euro, wie der Genfer Luxusgüterkonzern mitteilte. Um Währungseffekte bereinigt errechnet sich ein Plus von 17 Prozent.

Der Betriebsgewinn (EBIT) stieg um ein Drittel auf 3,1 Milliarden Euro, wobei die Marge um 3,3 Punkte auf 25,5 Prozent anzog. Unter dem Strich verblieb ein Gewinn von 2,5 Milliarden (+39%). Allerdings gab es mehrere positive Einmaleffekte, was laut Marktbeobachtern die Qualität des Ergebnisses vermindert.

Uhrenverkäufe überraschen

Mit den vorgelegten Zahlen hat Richemont die Analystenerwartungen beim Umsatz mehr oder weniger erreicht, und der EBIT lag sogar deutlich über dem Konsens. Allerdings blieb das wichtige Schmuckgeschäft im ersten Halbjahr (+18% auf 9,1 Mrd) hinter den Erwartungen zurück. Hinzu kommt, dass sich das Wachstum im zweiten Quartal verlangsamt hat (+15%).

Dagegen legte das Uhrengeschäft im ersten Semester (+9% auf 1,7 Mrd) stärker zu als von Analysten zuvor geschätzt, mit einem zweistelligen Wachstum im zweiten Quartal (+13%).

Angesichts steigender Rohstoffkosten hätten die Schmuckhäuser - Cartier, Van Cleef & Arpels, Buccellati und Vhernier - an einer "disziplinierten" Preispolitik festgehalten und weiterhin in künftiges Wachstum investiert, so Richemont. Und die Uhrenverkäufe von Marken wie Vacheron Constantin, Jaeger-LeCoultre und IWC verzeichneten nun schon seit über einem Jahr wieder Wachstum.

China bleibt zäh

Geschäftsübergreifend wuchsen alle Regionen ausser "Naher Osten & Afrika" (-2%) im ersten Halbjahr in Lokalwährungen zweistellig. In der Region "Asien-Pazifik" (+16%) habe der Umsatz in China, Hongkong und Macau mit einem Anstieg von 7 Prozent insgesamt ein robustes Wachstum verzeichnet, hiess es. Dieses sei aber vor allem auf eine gestiegene Nachfrage in Hongkong und Macau zurückzuführen gewesen.

In China sei die Nachfrage weiterhin schwach, kommentierte Richemont-Chef Nicolas Bos an einer Telefonkonferenz. Vom Management hiess es insgesamt, man erwarte eine Erholung in dem Land - wann, könne er aber nicht voraussagen. Insgesamt geht Richemont für "absehbare Zeit" von einem "volatilen" makroökonomischen und geopolitischen Umfeld aus.

Branchenbeobachter sehen Richemont mit seinem starken Schmuckgeschäft jedoch sehr gut gerüstet: "Die demonstrierte Profitabilität im ersten Halbjahr 2026/27 ist für uns ein Beweis, dass Richemont mit einem starken operativen Hebel die Profitabilität auf ein nächstes Niveau heben kann", schreibt etwa ZKB-Analyst Gian Marco Werro.

Besser als Konkurrenz

Auch andere Experten schreiben, dass die Genfer mit dem aktuellen Rapport die internationale Konkurrenz einmal mehr hinter sich gelassen hätten. Der Halbjahresbericht habe bestätigt, dass Richemont der am schnellsten wachsende Konzern im Luxussegment sei, heisst es bei Jefferies.

So reagiert die Richemont-Aktie

Die Aktien von Richemont verbuchen im Handel am Freitag deutliche Abschläge. Dabei hat der Luxusgüterkonzern mit den Zahlen zum ersten Halbjahr 2026/27 eigentlich zumeist überzeugt. Einige Analysten sehen jedoch das schwächer als erwartet ausgefallene Wachstum in der profitablen Schmucksparte als Belastungsfaktor.

Letztlich rutschten Richemont um 3,8 Prozent auf 169,45 Franken ab.

Insgesamt habe Richemont angesichts des nach wie vor angespannten Geschäftsumfelds gute Zahlen vorgelegt, heisst es bei RBC Capital Markets. Der Markt fokussiere sich allerdings auf die im zweiten Quartal im Schmucksegment verpassten Vorgaben. Da hatten die Experten mehr als das um Währungseffekte bereinigte Wachstum von 14 Prozent erwartet.

Auch die Analysten der UBS sehen das abgeschwächte Schmuckwachstum als Verkaufsargument am Markt. Grund dafür dürfte der anhaltende Konflikt im Nahen Osten sein, so der Kommentar weiter. Die UBS-Experten sehen den aktuellen Kurszerfall daher als Kaufgelegenheit.

Positiv schätzt Jean-Philippe Bertschy von der Bank Vontobel die Geschäftsentwicklung bei Richemont ein. Der Konzern habe mit "herausragenden" Zahlen zur Profitabilität und einer guten Entwicklung bei den Barmitteln überzeugt. Zudem hätten sich die Uhrenverkäufe im zweiten Quartal überraschend gut entwickelt. Das dürfte der stark auf das Uhrengeschäft ausgerichteten Swatch Group eine Stütze bieten.

Mit der Zahlenvorlage habe Richemont erneut seine Widerstandsfähigkeit untermauert, so Bertschy weiter. Für die im schwierigen Umfeld gezeigte Resilienz seien vor allem das gut laufende Schmuckgeschäft, ein leistungsstarkes Netzwerk mit eigenen Boutiquen sowie die disziplinierte Strategieumsetzung und Preissetzungsmacht verantwortlich.

Für Verwirrung hatte Richemont bei der Vorlage der Zahlen gesorgt. Die Mitteilung dazu wollte der Konzern eigentlich um 7 Uhr veröffentlichen. Wegen technischer Probleme (Microsoft-Ausfall) publizierte der Konzern die Zahlen jedoch erst mit über 40 Minuten Verzögerung.

ys/mk

Genf (awp)

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13.11.26 Richemont Buy Jefferies & Company Inc.
13.11.26 Richemont Outperform Bernstein Research
13.11.26 Richemont Outperform RBC Capital Markets
21.10.26 Richemont Outperform RBC Capital Markets
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Richemont 169.45 -3.80% Richemont

Richemont am 13.11.2026

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