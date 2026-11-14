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Bruchpunkt voraus? 14.11.2026 01:22:00

Nervosität im Halbleitersektor: Wie Anleger ihr Depot gegen einen KI-Crash absichern

Nervosität im Halbleitersektor: Wie Anleger ihr Depot gegen einen KI-Crash absichern

Ray Dalio sieht die KI-Blase kurz vor dem Platzen, doch ein neuer Report rät ausdrücklich davon ab, KI-Aktien den Rücken zu kehren. Wie Anleger ihr Depot sicher halten.

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  • Ray Dalio sieht die KI-Blase nahe am Platzen, Chipwerte brechen im November ein
  • BloFin Research setzt auf Gleichgewichtung, Staatsanleihen und Bitcoin
  • Die Untersuchung rund um den NVIDIA-Chef zeigt das Klumpenrisiko im Index

Der Ausverkauf bei Chipwerten Anfang November und die Untersuchung rund um NVIDIA-Chef Jensen Huang treffen ausgerechnet jene Aktie, die in vielen Indexdepots das grösste Einzelgewicht hat. Der NASDAQ Composite erlebte dabei seinen schwächsten Handelstag seit April 2025 und rutschte mit 24'315 Punkten in eine technische Korrektur, also mehr als zehn Prozent unter sein Rekordhoch vom 6. Oktober 2026. Die Chipwerte im Philadelphia Semiconductor Index verbuchten den zweitgrössten Tagesverlust ihrer Geschichte. Auslöser war der klare Sieg der Demokraten bei den Zwischenwahlen, der Sorgen vor strengeren Regeln für KI und Rechenzentren schürte.

Warum die Angst vor der KI-Blase zurück ist

Die Debatte hatte schon vorher Fahrt aufgenommen. Rekordausgaben für KI-Infrastruktur, steigende Zinsen und offene Fragen zur Profitabilität nähren die Sorge vor einer Blase. Bridgewater-Gründer Ray Dalio warnte, die zunehmend schuldenfinanzierte KI-Expansion könne sich einem Bruchpunkt nähern. Wie sehr sich die Stimmung gedreht hat, zeigt der Kreditmarkt: Einem Reuters-Bericht von Anfang November zufolge prüfen Banken und Kreditinvestoren KI-Finanzierungen deutlich strenger und zögern, ihr Engagement auszubauen, teils selbst dann, wenn namhafte Technologiekonzerne für die Kredite einstehen. Besonders zu spüren bekommen das riskantere Schuldner wie spezialisierte KI-Cloudanbieter, zu denen etwa CoreWeave zählt, sowie eigenständige Rechenzentrumsbetreiber.

Dabei wächst der Kapitalbedarf weiter. Goldman Sachs Research rechnet für 2027 mit weltweiten Anleiheemissionen der grossen Cloudkonzerne von rund 420 Milliarden US-Dollar, mehr als 60 Prozent über der eigenen Schätzung von 250 Milliarden US-Dollar für 2026. Genau dieses Spannungsfeld greift ein Report von BloFin Research vom 22. Oktober auf. Die Analyseabteilung der Kryptobörse hält dagegen, dass NVIDIA und die grossen Technologiekonzerne weiterhin hohe Cashflows erwirtschaften und die Nachfrage nach KI wächst, auch wenn offen ist, wann sich die Investitionen auszahlen. Zugleich erinnert sie an Alan Greenspan, der 1996 vor irrationalem Überschwang warnte, bevor sich der Technologieindex noch fast vervierfachte und nach dem Hoch im Jahr 2000 um 78 Prozent einbrach. Wer zu früh ausstieg, verpasste Jahre an Gewinnen. Die Empfehlung lautet daher nicht Rückzug, sondern Umbau in drei Schritten.

Strategie eins: Weniger Abhängigkeit von der NVIDIA-Aktie

Viele Anleger halten mehr KI, als ihnen bewusst ist. Im SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) kommt NVIDIA laut BloFin auf knapp 8 Prozent, die zehn grössten Positionen auf rund 39 Prozent. Die Analysten schlagen vor, einen Teil in gleichgewichtete Fonds wie den Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) umzuschichten. Dort erhält jedes der rund 500 Unternehmen aus dem S&P 500 bei der quartalsweisen Neugewichtung etwa 0,2 Prozent, die zehn grössten Titel kommen damit nur auf rund 2 Prozent.

Wie schnell ein Einzelrisiko durchschlägt, zeigte sich kurz darauf. Nachdem der NVIDIA-Verwaltungsrat eine unabhängige Untersuchung zu Berichten eingeleitet hatte, wonach Huang angeblich Ziel einer ausländischen Geheimdienstoperation gewesen sei, schloss die Aktie mit rund 4 Prozent im Minus bei etwa 178 US-Dollar, während der Gesamtmarkt kräftig zulegte. Der Verwaltungsrat betont, er habe keinen Grund zur Annahme, dass Geschäftsgeheimnisse oder die nationale Sicherheit gefährdet seien. Bernstein-Analyst Stacy Rasgon brachte die Abhängigkeit gegenüber CNBC auf den Punkt: "Jensen ist NVIDIA. NVIDIA ist Jensen." Der Haken der Gleichgewichtung bleibt: Bei einem breiten Marktrückgang fallen auch diese Fonds.

Strategie zwei: Gewinne realisieren und Zinsen kassieren

Der zweite Baustein setzt auf das hohe Zinsniveau. Ende Oktober rentierten dreimonatige US-Staatsanleihen laut BloFin bei rund 4,3 Prozent, zweijährige bei knapp 4,8 Prozent und zehnjährige bei über 5,1 Prozent. Inflationsgeschützte Papiere boten reale Renditen von annähernd 3 Prozent. Wer auf hohen KI-Gewinnen sitzt, kann nach Lesart der Analysten einen Teil davon sichern und das Kapital verzinst parken, bis sich bessere Einstiegschancen ergeben. Der Vorteil liege darin, den Gipfel der KI-Rally nicht exakt treffen zu müssen. Das Risiko steckt in den langen Laufzeiten: Steigen die Zinsen weiter, drohen dort spürbare Kursverluste.

Strategie drei: Bitcoin als Wette auf 2027

Der dritte Vorschlag ist derweil der umstrittenste. Bitcoin war laut BloFin von seinem Rekord über 126'000 US-Dollar im Oktober 2025 bis Juni 2026 um mehr als die Hälfte auf unter 59'000 US-Dollar eingebrochen und notierte zuletzt bei rund 72'600 US-Dollar (Stand: 12.11.2026). Da Kapital zwei Jahre lang eher in KI-Aktien als in Kryptowerte geflossen sei, gilt die Kryptowährung den Analysten nach als unterbesetzt, ein neuer Zyklus beginne von dieser Basis aus. Als Treiber für 2027 nennen sie Stablecoins, tokenisierte Vermögenswerte und KI-Agenten. Diese Empfehlung kommt allerdings von der Analyseabteilung einer Kryptobörse, die am Kryptohandel verdient. Zudem räumt BloFin selbst ein, dass Bitcoin keinen garantierten Schutz vor einem KI-Crash bietet. Von Leerverkäufen auf KI-Aktien zur Absicherung raten die Analysten zudem ausdrücklich ab.

Einen frühen Hinweis darauf, ob aus der Blasenangst ein Platzen wird, dürfte der Anleihemarkt liefern. Solange Anleihen schuldenfinanzierter KI-Infrastrukturanbieter wie CoreWeave mit Renditen auf Krisenniveau gehandelt werden, bleibt die Finanzierung des Ausbaus die offene Flanke des gesamten KI-Handels.

Evelyn Schmal, Redaktion Finanzen.ch

Dieser Text dient ausschliesslich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schliesst jegliche Regressansprüche aus.

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