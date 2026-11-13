Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall wird am Nachmittag ausgebremst

Das Papier von Rheinmetall gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 16:28 Uhr ging es um 2,4 Prozent auf 754,40 EUR abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im DAX 40, der im Moment bei 26'739 Punkten realisiert. Die Rheinmetall-Aktie gab in der Spitze bis auf 742,50 EUR nach. Bei 753,10 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 214'146 Rheinmetall-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 19.01.2026 auf bis zu 1'966,00 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Rheinmetall-Aktie somit 61,63 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 13.11.2026 bei 742,50 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 1,58 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2025 11,50 EUR an Rheinmetall-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 13,87 EUR aus. Am 05.11.2026 lud Rheinmetall zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 6,36 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Rheinmetall 3,34 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 13,27 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 3.15 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2.78 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Rheinmetall am 11.03.2027 präsentieren. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 16.03.2028 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 34,70 EUR je Rheinmetall-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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