SMI und DAX starten schwächer -- Asiens Börsen mehrheitlich in Rot

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt muss am Freitag Verluste verbuchen.

So eröffnete der0,5 Prozent schwächer bei 15'079 Zählern.

Leicht negative Vorgaben aus den USA und Asien dürften dazu führen, dass der SMI seine zuletzt deutlichen Gewinne zunächst konsolidiert. Insbesondere der Rücktritt von NVIDIA-Chef Jensen Huang hatte die Aktie des Chipgiganten straucheln lassen und zunächst auch die Tech-Börse Nasdaq unter Druck gebracht. Die Verluste relativierten sich aber im weiteren Handelsverlauf, als Schnäppchenjäger zugriffen. "Ein Konzern von dieser Grösse sollte auch ohne eine bestimmte Person funktionieren - egal wie brillant diese Person ist", so eine Händlerin. Nun richtet sich der Blick der Börsen bereits auf die kommende Woche, wenn NVIDIA seine Zahlen vorlegt und Anthropic den Sprung aufs Parkett wagt.

Händler brachten derweil auch die wieder steigenden Anleiherenditen ins Gespräch. Damit seien die zuletzt etwas in den Hintergrund getretenen Inflations- und Zinssorgen an den Märkten wieder stärker ins Bewusstsein gerückt. "Auf den aktuell hohen Kursniveaus reagieren Anleger besonders empfindlich und sind auch schneller bereit, Gewinne mitzunehmen", kommentierte ein Börsianer. Grosse Impulse von Konjunkturdaten sind im Tagesverlauf derweil nicht zu erwarten.

DEUTSCHLAND

Am deutschen Aktienmarkt halten sich die Anleger am Freitag zurück.

So startete der0,28 Prozent leichter bei 26.697,03 Punkten.

Der deutsche Aktienmarkt dürfte seinen Rekordlauf zunächst verdauen. Am Vortag war der Leitindex erstmals über die runde Marke von 27'000 Punkten geklettert, letztlich aber darunter geblieben.

Die Vorgaben aus Übersee sind am Freitag durchwachsen und die Geopolitik liefert hinsichtlich eines möglichen Endes des Iran-Kriegs keine klaren Signale. Der Technologiesektor steckt den Rücktritt von NVIDIA-Chef Jensen Huang derweil gut weg.

WALL STREET

Die US-Börsen zeigten sich am Donnerstag letztlich schwächer.

So eröffnete der Dow Jones nur wenig verändert, fiel dann im Anschluss leicht ins Minus und gab letztlich 0,36 Prozent auf 52'297,09 Punkte nach.

Der technologielastige NASDAQ Composite verlor letztlich 0,39 Prozent auf 25'366,09 Zähler, nachdem das Minus zu Beginn noch deutlicher ausgefallen war.

Die Entwicklungen rund um NVIDIA blieben an der Wall Street im Fokus der Anleger. Jensen Huang zieht sich als President, CEO und Board-Mitglied von NVIDIA zurück, wie der Chip-Konzern vor Handelseröffnung mitteilte.

NVIDIAs Führungskrise dürfte angesichts der engen Verflechtung der KI-Branche die Volatilität von Technologieaktien weiter erhöhen, meinte Ben Barringer von Quilter Cheviot. Kurzfristig dürfte der Abgang von Huang NVIDIA aufgrund des soliden Auftragsbestands zwar nicht schaden. Angesichts der Grösse von NVIDIA würden sich Veränderungen im Unternehmen jedoch auf andere Technologiewerte auswirken. Cloud-Computing-Unternehmen - von denen viele von NVIDIA finanziert würden - dürften zu kämpfen haben, während einige Konkurrenten von NVIDIA wahrscheinlich profitieren werden, ergänzte Barringer. Vor dem Hintergrund der Entwicklungen im Technologie-Sektor setzten die US-Konjunkturdaten keinen Impuls. Die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe fielen leicht höher als erwartet aus.

Daneben schauen die Anleger auf Aussagen von Vertretern der US-Notenbank. Jüngste Äusserungen von Fed-Vertretern hatten die Erwartung verstärkt, dass die US-Geldpolitik stärker gestrafft werden muss. Bis zur Dezember-Sitzung könne noch viel "passieren", um die Notenbank von jeglicher Zinserhöhung abzuhalten, trotz dass das Basisszenario eine Anhebung um 25 Basispunkte sein sollte, so der globale Devisen- und Zinsstratege Thierry Wizman von der Macquarie Group. Dazu zählten ein Government-Shutdown, weitere Rückgänge beim Ölpreis aufgrund eines Friedens im Iran-Krieg sowie ein weiterer Ausverkauf an den Aktienmärkten, sollte sich die KI-Story eintrüben, meinte er.

ASIEN

Die asiatischen Aktienmärkte weisen am Freitag meitheitlich rote Vorzeichen aus.

In Tokio verbucht der Nikkei 225 aktuell (06:56 Uhr) einene kleinen Gewinn von 0,06 Prozent auf 61'172,50 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland verliert der Shanghai Composite hingegen 0,65 Prozent auf 3'632,21 Zähler.

Der Hang Seng in Hongkong gib 1,57 Prozent auf 23'630,81 Indexpunkte nach.

Technologiewerte zeigen sich tendenziell schwächer, da Investoren unsicher sind, wie sich der Führungswechsel bei NVIDIA auf chinesische Unternehmen auswirken könnte, die auf deren Prozessoren angewiesen sind. US-chinesische Spannungen in der nationalen Sicherheit verschärfen diese Sorgen. Washington erwägt, den Import neuer chinesischer optischer Transceiver zu untersagen, die zur Verbindung von Geräten in KI-Rechenzentren verwendet werden.

Redaktion Finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires