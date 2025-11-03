Sila Realty Trus a Aktie 135002264 / US1462805086
03.11.2025 07:01:06
Ausblick: Sila Realty Trust A vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Sila Realty Trust A öffnet am 04.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal.
In Sachen EPS gehen 2 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,190 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Sila Realty Trust A noch 0,210 USD je Aktie eingenommen.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 2 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 6,35 Prozent auf 49,1 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Sila Realty Trust A noch 46,1 Millionen USD umgesetzt.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,683 USD, während im vorherigen Jahr noch 0,750 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 196,3 Millionen USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 186,9 Millionen USD waren.
Redaktion finanzen.ch
Nachrichten zu Sila Realty Trust Inc Registered Shs -A-
07:01
|Ausblick: Sila Realty Trust A vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
20.10.25
|Erste Schätzungen: Sila Realty Trust A legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
05.08.25
|Ausblick: Sila Realty Trust A präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
22.07.25
|Erste Schätzungen: Sila Realty Trust A veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
06.05.25
|Ausblick: Sila Realty Trust A präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)