14.12.2025 07:01:06
Ausblick: MindWalk präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
MindWalk lädt am 15.12.2025 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.10.2025 endete.
In Sachen EPS gehen 2 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -0,050 CAD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte MindWalk noch -0,070 USD je Aktie verloren.
Laut einer Schätzung von 2 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 4,4 Millionen CAD betragen, verglichen mit 4,5 Millionen USD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,215 CAD, während im vorherigen Jahr noch -0,650 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 17,8 Millionen CAD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 17,6 Millionen USD waren.
Redaktion finanzen.ch
