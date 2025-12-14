Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
14.12.2025 07:01:06

Ausblick: MindWalk präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

MindWalk Holdings
1.53 EUR -4.38%
Kaufen Verkaufen

MindWalk lädt am 15.12.2025 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.10.2025 endete.

In Sachen EPS gehen 2 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -0,050 CAD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte MindWalk noch -0,070 USD je Aktie verloren.

Laut einer Schätzung von 2 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 4,4 Millionen CAD betragen, verglichen mit 4,5 Millionen USD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,215 CAD, während im vorherigen Jahr noch -0,650 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 17,8 Millionen CAD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 17,6 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.ch