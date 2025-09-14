MindWalk Holdings Aktie 148559431 / CA6026871054
14.09.2025 07:01:06
Ausblick: MindWalk legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
MindWalk wird am 15.09.2025 die Bilanz zum am 31.07.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.
In Sachen EPS gehen 2 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -0,060 CAD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte MindWalk noch -0,110 USD je Aktie verloren.
Die durchschnittliche Umsatzprognose von 2 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 5,9 Millionen CAD, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 3,8 Millionen USD erzielt wurde.
Insgesamt erwarten 2 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Verlust von -0,150 CAD je Aktie, gegenüber -0,650 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 2 Analysten durchschnittlich auf 28,8 Millionen CAD fest. Im Vorjahr waren noch 17,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
07:01
Ausblick: MindWalk legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Erfolgsfaktoren hinter starker Performance – Karsten-Dirk Steffens zu Gast im BX Morningcall
Einmal pro Monat laden Investment-Stratege François Bloch und Börsen-Experte David Kunz spannende Persönlichkeiten aus der Finanzbranche zum Interview ein.
In einem exklusiven Gespräch gibt Karsten-Dirk Steffens, CEO Schweiz von Aberdeen Investments, Einblicke in seine persönliche Motivation, die Entwicklung des Unternehmens in der Schweiz sowie die wichtigsten Trends für institutionelle und private Anleger.
Themen des Interviews:
– 15 Jahre Aberdeen Investments in der Schweiz – Rückblick und Zukunft
– Unterschiede zwischen institutionellen Kunden und internationalen Investoren
– Aktuelle Schwerpunkte bei Pensionskassen und Versicherungen (u. a. Aktienallokation)
– Nachhaltigkeit & ESG – Renaissance für Privatanleger vs. klare Standards bei Pensionskassen
– Alternative Anlagen: Private Markets, Infrastruktur, Private Debt
– Demokratisierung von Private Markets
– Chancen durch Digitalisierung, Blockchain und Tokenisierung
|11.09.25
|Schroders: KI, Energiebedarf und die CO2-Herausforderung
|10.09.25
|Schroders: Schroders Greencoat Infrastructure Lens Q3 2025
|05.09.25
|Schroders: Economic & Strategy Viewpoint - Q3 2025
