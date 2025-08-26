Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Analysen vor Bilanz 26.08.2025 08:32:00

Ausblick: HP legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Ausblick: HP legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

HP zieht Bilanz - das erwarten Analysten.

HP
20.60 CHF -0.59%
HP präsentiert am 27.08.2025 die Bilanzzahlen zum am 31.07.2025 beendeten Jahresviertel.

11 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,745 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,650 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal soll HP im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 13,69 Milliarden USD abgeschlossen haben - das erwarten 9 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13,40 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 2,16 Prozent gesteigert.

Die Erwartungen von 13 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 3,12 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 2,81 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 11 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 54,74 Milliarden USD, gegenüber 53,15 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

