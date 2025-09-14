High Tide Aktie 111601368 / CA42981E4013
14.09.2025 07:01:06
Ausblick: High Tide stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
High Tide wird am 15.09.2025 die Bilanz zum am 31.07.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.
Die Prognosen von 4 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von -0,007 CAD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei High Tide noch ein Gewinn pro Aktie von 0,010 CAD in den Büchern gestanden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll High Tide in dem im Juli abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,97 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 147,5 Millionen CAD. Im Vorjahresviertel waren noch 131,7 Millionen CAD in den Büchern gestanden.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 6 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,058 CAD aus, während im Vorjahreszeitraum -0,050 CAD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 586,7 Millionen CAD in den Büchern stehen werden, gegenüber 522,3 Millionen CAD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.ch
Nachrichten zu High Tide Inc Registered Shs
|
07:01
|Ausblick: High Tide stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
31.08.25
|Erste Schätzungen: High Tide verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
15.06.25
|Ausblick: High Tide präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Erfolgsfaktoren hinter starker Performance – Karsten-Dirk Steffens zu Gast im BX Morningcall
Einmal pro Monat laden Investment-Stratege François Bloch und Börsen-Experte David Kunz spannende Persönlichkeiten aus der Finanzbranche zum Interview ein.
In einem exklusiven Gespräch gibt Karsten-Dirk Steffens, CEO Schweiz von Aberdeen Investments, Einblicke in seine persönliche Motivation, die Entwicklung des Unternehmens in der Schweiz sowie die wichtigsten Trends für institutionelle und private Anleger.
Themen des Interviews:
– 15 Jahre Aberdeen Investments in der Schweiz – Rückblick und Zukunft
– Unterschiede zwischen institutionellen Kunden und internationalen Investoren
– Aktuelle Schwerpunkte bei Pensionskassen und Versicherungen (u. a. Aktienallokation)
– Nachhaltigkeit & ESG – Renaissance für Privatanleger vs. klare Standards bei Pensionskassen
– Alternative Anlagen: Private Markets, Infrastruktur, Private Debt
– Demokratisierung von Private Markets
– Chancen durch Digitalisierung, Blockchain und Tokenisierung
Inside Trading & Investment
Inside Fonds
|11.09.25
|Schroders: KI, Energiebedarf und die CO2-Herausforderung
|10.09.25
|Schroders: Schroders Greencoat Infrastructure Lens Q3 2025
|05.09.25
|Schroders: Economic & Strategy Viewpoint - Q3 2025
Börse aktuell - Live TickerZinspolitik im Fokus: SMI verabschiedet sich tiefer ins Wochenende -- DAX beendet Handel wenig bewegt -- US-Börsen schliessen uneinheitlich -- Asiens Börsen schliessen mehrheitlich in Grün
Am heimischen Aktienmarkt ging es vor dem Wochenende nach unten. Anleger in Deutschland hielten sich bedeckt. Die US-Börsen bewegten sich vor dem Wochenende in unterschiedliche Richtungen. An den grössten Börsen in Asien ging es zum Wochenschluss überwiegend aufwärts.
finanzen.net News
