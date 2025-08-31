|Kurse + Charts + Realtime
31.08.2025 06:21:34
Erste Schätzungen: High Tide verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
High Tide wird voraussichtlich am 15.09.2025 das Zahlenwerk zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
3 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,003 CAD gegenüber 0,010 CAD im Vorjahresquartal.
Den Umsatz betreffend erwarten 3 Analysten einen Zuwachs von 11,31 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 146,6 Millionen CAD gegenüber 131,7 Millionen CAD im Vorjahrszeitraum.
4 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Verlust von -0,055 CAD je Aktie aus. Im Vorjahr waren -0,050 CAD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 582,4 Millionen CAD, gegenüber 522,3 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.ch
Nachrichten zu High Tide Inc Registered Shs
