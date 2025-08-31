Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’188 -0.3%  SPI 16’908 -0.3%  Dow 45’545 -0.2%  DAX 23’902 -0.6%  Euro 0.9356 0.0%  EStoxx50 5’352 -0.8%  Gold 3’448 0.9%  Bitcoin 86’766 -3.8%  Dollar 0.8005 -0.1%  Öl 68.1 -0.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Burnout vs. Boreout: Das können Konsequenzen von Unterforderung bei Arbeitnehmern sein
Krypto-Studie: Bis Ende 2025 könnte der Bitcoin auf 200'000 US-Dollar klettern
Mehr als nur Nivea: Beiersdorf-Aktie: Diese Marken gehören zum Portfolio von Beiersdorf
Unterschätzte Kennzahl: Darum sollten Anleger bei Wachstumsaktien die Net Retention Rate beachten
JPMorgan-Studie: In welchem Verhältnis stehen Alter und Anlagegut bei Privatinvestoren?
Suche...
200.- Saxo-Deal
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

31.08.2025 06:21:34

Erste Schätzungen: High Tide verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

High Tide
3.08 EUR -0.49%
Kaufen Verkaufen

High Tide wird voraussichtlich am 15.09.2025 das Zahlenwerk zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

3 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,003 CAD gegenüber 0,010 CAD im Vorjahresquartal.

Den Umsatz betreffend erwarten 3 Analysten einen Zuwachs von 11,31 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 146,6 Millionen CAD gegenüber 131,7 Millionen CAD im Vorjahrszeitraum.

4 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Verlust von -0,055 CAD je Aktie aus. Im Vorjahr waren -0,050 CAD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 582,4 Millionen CAD, gegenüber 522,3 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.ch