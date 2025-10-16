Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Index-Performance im Fokus 16.10.2025 22:34:09

Schwache Performance in New York: S&P 500 verliert letztendlich

Der S&P 500 sank heute.

Zum Handelsende tendierte der S&P 500 im NYSE-Handel 0.63 Prozent leichter bei 6’629.07 Punkten. Die S&P 500-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 52.556 Bio. Euro. In den Handel ging der S&P 500 0.331 Prozent stärker bei 6’693.12 Punkten, nach 6’671.06 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des S&P 500 betrug 6’709.34 Punkte, das Tagestief hingegen 6’593.99 Zähler.

S&P 500-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn stieg der S&P 500 bereits um 0.099 Prozent. Der S&P 500 lag noch vor einem Monat, am 16.09.2025, bei 6’606.76 Punkten. Vor drei Monaten, am 16.07.2025, wurde der S&P 500 auf 6’263.70 Punkte taxiert. Der S&P 500 wies vor einem Jahr, am 16.10.2024, einen Wert von 5’842.47 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2025 ging es für den Index bereits um 12.96 Prozent aufwärts. Der S&P 500 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 6’764.58 Punkten. Bei 4’835.04 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im S&P 500

Die stärksten Einzelwerte im S&P 500 sind aktuell JB Hunt Transportation Services (+ 22.14 Prozent auf 169.57 USD), Micron Technology (+ 5.52 Prozent auf 202.53 USD), Newmont (+ 5.01 Prozent auf 98.27 USD), Western Digital (+ 4.55 Prozent auf 125.92 USD) und Mettler-Toledo International (+ 4.26 Prozent auf 1’359.61 USD). Die schwächsten S&P 500-Aktien sind derweil F5 Networks (-10.70 Prozent auf 295.35 USD), Hewlett Packard Enterprise (-10.14 Prozent auf 22.50 USD), Marsh McLennan Cos (-8.52 Prozent auf 186.48 USD), Citizens Financial Group (-6.40 Prozent auf 48.39 USD) und Verisk Analytics A (-6.12 Prozent auf 229.06 USD).

S&P 500-Aktien mit dem grössten Börsenwert

Im S&P 500 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NYSE 42’329’970 Aktien gehandelt. Im S&P 500 macht die NVIDIA-Aktie die grösste Marktkapitalisierung aus. 3.754 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der S&P 500-Titel im Blick

2025 präsentiert die SVB Financial Group-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0.00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500. Mit 1’200.00 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der First Republic Bank-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch

